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    СВМДА отметило 30-летний юбилей

    5 Октября 2022, 23:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоялось в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня, 5 октября, исполнилось 30 лет Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В этот день в 1992 году на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан выдвинул идею созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Во время мероприятия поприветствовал гостей заместитель министра иностранных дел РК Адиль Турсунов, отметивший, что СВМДА стало широкой и инклюзивной международной платформой, на которой регулярно идет диалог, консультации и осуществляются меры доверия в пяти обширных измерениях.

    «СВМДА удалось выработать и эффективно модернизировать Каталог мер доверия. В ходе развития СВМДА были созданы новые институты: Деловой совет, Деловой форум и Молодежный совет. В период казахстанского председательства по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан совет мудрецов СВМДА. Форум аналитических центров обрел статус постоянного института. Туркменистан стал наблюдателем СВМДА, запущена процедура обретения Кувейтом полноправного членства, а также значительно расширились внешние связи СВМДА. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии значительно повысило свою узнаваемость и имеет хорошую репутацию на международной арене», - сказал Адиль Турсунов.

    Заместитель министра напомнил, что 12-13 октября в Астане состоится шестой саммит СВМДА, который подведет итоги его развития за 30 лет.

    «На предстоящем саммите мы надеемся запустить процесс постепенной трансформации СВМДА в организацию, чтобы внести свой вклад в глобальную посредническую и миротворческую деятельность», - подчеркнул А. Турсунов.

    Во время празднования состоялись презентации юбилейных проектов СВМДА: книги под названием «Сказки народов Азии» и «Путеводителя по экотуризму региона СВМДА»; также юбилейной монеты «100 тенге» Нацбанка РК.

    Публикация «Сказки народов Азии» направлена на укрепление культурных и гуманитарных связей между народами государств-членов СВМДА, знакомства детей с обширной географией и богатыми традициями многообразной Азии, а также на развитие терпимости среди молодого поколения. Сборник будет издан тиражом 1 тыс. экземпляров на английском языке и 1 тыс. экземпляров на русском языке. В нем будут представлены сказки 18 государств-членов. Книги планируют распространять по библиотекам школ, также другим детским учреждениям.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ООН МИД РК Юбилей Дата Международная деятельность РК СВМДА
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