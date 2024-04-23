Свыше 100 мехбригад будут устранять последствия паводка в СКО

В областном акимате под председательством главы региона Гауеза Нурмухамбетова состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий паводка, передает агентство Kazinform.

Для ликвидации последствий, демонтажа жилья, не подлежащего восстановлению и проведения ремонтно-восстановительных работ со всех районов будут сформированы по 5 мехбригад и 8 единиц техники.

В Подгоре Петропавловск формирует 30 бригад. В данном микрорайоне также будут работать бригады Г.Мусрепова, Тайыншинского и Уалихановского районов.

В поселке Кожевенный будут закреплены 4 района: Есильский, Жамбылский, Шал акына и Айыртауский.

В поселке Заречный будут работать бригады районов М.Жумабаева, Тимирязевский, Акжарский и Мамлютский. Бригада Аккайынского района будет направлена в помощь Кызылжарскому району.

Всего на ликвидацию последствий будут вовлечены свыше 100 мехбригад со всей области.

8 дорожно-строительных организации закреплены за ремонтом и очисткой дорог от последствий паводка, это 50 единиц техники, которые при необходимости будут задействованы при демонтажных работах.

Аким области Гауез Нурмухамбетов поручил ответственным госорганам обеспечить необходимое количество бригад и техники для проведения восстановительных работ и провести работы в сжатые сроки. Также глава региона поручил не допускать искусственнего завышения цен на стройматериалы.

После спада воды в кратчайшие сроки необходимо провести техническое обследование и оценку жилья, по результатам которых принять решение по возмещению ущерба.

Кроме того, поручено разработать план мероприятий по восстановлению насосной станции первого подъема.