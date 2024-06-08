Свыше тысячи рыб осетровых пород и 67 тюленей выпустили в Каспий пограничники

С 1 апреля по 31 мая Пограничной службой КНБ в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях и прилегающих к ним территориальных водах на Каспийском море проведена рыбоохранная акция «Бекіре-2024». Об этом передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, в результате задержано 90 нарушителей режима территориальных и внутренних вод, 72 нарушителя пограничного режима и 69 плавательных средств. Изъято большое количество орудий браконьерского лова, в том числе свыше 263 км сетей и 20 тысяч крючьев.

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

— В естественную среду обитания выпущено 1 085 рыб осетровых пород (весом 5 536 кг), 65 474 рыб частиковых пород (весом 52 571 кг), а также 67 тюленей. Общая сумма наложенных административных штрафов превысила 7,3 млн тенге.



В отношении трех граждан Казахстана возбуждены уголовные дела по статье 339 Уголовного кодекса (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Предотвращенный ущерб государству оценивается в 2,3 млрд тенге, — сообщили в пресс-службе КНБ.

Фото: КНБ РК