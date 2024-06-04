Патриотический флешмоб провели в Семее

Более тысячи человек исполнили Государственный гимн в городе Семее, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

По области Абай с самого утра проводятся праздничные мероприятия. Одним из ключевых событий дня стал масштабный патриотический флешмоб, который состоялся на Центральной площади города.

Фото: акимат области Абай

Фото: акимат области Абай

Более тысячи горожан исполнили государственный гимн, создавая атмосферу единства и гордости. В мероприятии приняли участие аким области Нурлан Уранхаев, депутаты, общественные деятели, солдаты, полицейские, «Жас сарбаз», ветераны, государственные служащие, молодежь и другие.

Фото: акимат области Абай

Также для присутствующих прозвучали патриотические песни в исполнении музыкантов военного оркестра.

Фото: акимат области Абай

Фото: акимат области Абай

Прошел велопробег, стартовавший от острова Бейбітшілік и финишировавший на Центральной площади. В нем приняли участие более 200 человек. Участники спортивного праздника также присоединились к патриотическому флешмобу.

Фото: акимат области Абай

Запланированы тематические выставки, челленджи и флешмобы среди молодежи.