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    13:43, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Патриотический флешмоб провели в Семее

    гимн, Семей
    Фото: акимат области Абай

    Более тысячи человек исполнили Государственный гимн в городе Семее, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай. 

    По области Абай с самого утра проводятся праздничные мероприятия. Одним из ключевых событий дня стал масштабный патриотический флешмоб, который состоялся на Центральной площади города.

    гимн, Семей
    Фото: акимат области Абай
    гимн, Семей
    Фото: акимат области Абай

    Более тысячи горожан исполнили государственный гимн, создавая атмосферу единства и гордости. В мероприятии приняли участие аким области Нурлан Уранхаев, депутаты, общественные деятели, солдаты, полицейские,  «Жас сарбаз», ветераны, государственные служащие, молодежь и другие.

    гимн, Семей
    Фото: акимат области Абай

    Также для присутствующих прозвучали патриотические песни в исполнении музыкантов военного оркестра.

    оркестр, Семей
    Фото: акимат области Абай
    Семей, гимн
    Фото: акимат области Абай

    Прошел  велопробег, стартовавший от острова Бейбітшілік и финишировавший на Центральной площади. В нем приняли участие более 200 человек. Участники спортивного праздника также присоединились к патриотическому флешмобу.

    гимн, Семей
    Фото: акимат области Абай

    Запланированы тематические выставки, челленджи и флешмобы среди молодежи. 

    гимн, Семей
    Фото: акимат области Абай

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Государственные символы РК Абайская область Видео Общество Патриотизм
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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