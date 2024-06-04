Патриотический флешмоб провели в Семее
Более тысячи человек исполнили Государственный гимн в городе Семее, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.
По области Абай с самого утра проводятся праздничные мероприятия. Одним из ключевых событий дня стал масштабный патриотический флешмоб, который состоялся на Центральной площади города.
Более тысячи горожан исполнили государственный гимн, создавая атмосферу единства и гордости. В мероприятии приняли участие аким области Нурлан Уранхаев, депутаты, общественные деятели, солдаты, полицейские, «Жас сарбаз», ветераны, государственные служащие, молодежь и другие.
Также для присутствующих прозвучали патриотические песни в исполнении музыкантов военного оркестра.
Прошел велопробег, стартовавший от острова Бейбітшілік и финишировавший на Центральной площади. В нем приняли участие более 200 человек. Участники спортивного праздника также присоединились к патриотическому флешмобу.
Запланированы тематические выставки, челленджи и флешмобы среди молодежи.