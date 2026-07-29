Свыше четверти молодых таджикистанцев относятся к категории NEET

В Таджикистане более четверти молодых людей в возрасте до 29 лет не работают, не учатся и не имеют рабочей специальности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

По данным Агентства статистики РТ, обследовании рабочей силы за 2025 год показало, что 712,9 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку. Это 28,4% всей молодежи соответствующего возраста.

77,8% представителей категории NEET составляют женщины — 554,3 тыс. человек. Наивысший показатель отмечается среди женщин в возрастной категории 25-29 лет — 82,3%.

Мужчины составляют 22,2% категории NEET, или 158,6 тыс. человек. Самая высокая доля зафиксирована среди молодых людей 15-19 лет — 36%.

В сельской местности не работают и не учатся 29,2% молодых людей, в городах — 26,4%.

NEET (Not in Education, Employment or Training) — поколение молодых людей, которые в силу различных факторов экономического, социального или политического характера не работают и не учатся. К этой категории относятся не только официально безработные, но и экономически неактивные молодые люди, которые не занимаются поиском работы.

Ранее сообщалось, что численность населения Таджикистана достигла 10,7 млн человек.