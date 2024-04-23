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    14:47, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Свыше четырех тысяч иностранцев нарушили миграционное законодательство РК в Алматы

    мигранты
    Фото: Polisia.kz

    Более четырех тысяч иностранцев нарушили миграционное законодательство РК в Алматы с начала года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    По данным миграционной службы Алматы, с начала года в город прибыло около 23 тысяч иностранных граждан.

    — Алматы — мегаполис с развитой инфраструктурой, культурой традиций местного гостеприимства, чем и привлекателен для иностранцев из стран дальнего и ближнего зарубежья. Миграционные потоки увеличиваются с каждым годом. Это положительно влияет на экономику, но и негативно сказывается на криминогенной обстановке в целом: количество правонарушений растет. Совершаются и тяжкие преступления. К примеру, в Турксибском районе Алматы иностранец совершил убийство своей знакомой. А в Медеуском районе двое граждан Индии и Пакистана организовали лабораторию по изготовлению «синтетики». Не единичны случаи, когда происходят драки с участием иностранных студентов, — рассказал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

    Спикер отметил, что в Алматы с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства РК на постоянной основе проводятся ОПМ. С начала года за нарушение миграционного законодательства Казахстана к административной ответственности привлечено более восьми тысяч человек, около четырех тысяч из них — иностранные граждане. По решению суда из страны выдворено 682 иностранца.

     

    Теги:
    МВД РК Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Алматы мигранты
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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