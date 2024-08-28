Свыше 900 нарушений выявили природоохранные полицейские в Карагандинской области

Нерадивых охотников и рыбаков продолжают выявлять сотрудники управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области. С начала года природоохранные полицейские выявили 932 правонарушений и наложили штрафов почти на 10 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

До начала августа 2024 года отделом природоохранной полиции УМПС ДП и территориальными подразделениями ОМПС УП и ОП совместно было организовано 437 совместных рейдовых мероприятий, по результатам которого выявлено 932 правонарушения в сфере природоохранного законодательства.

Из этих более 900 нарушений 23 зарегистрировано в ЕРДР как нарушения природоохранного законодательства, с наличием признаков уголовно наказуемого деяния. Среди них по ст. 335 УК РК «незаконная рыбалка» Отделом полиции города Балхаша было выявлено 10 нарушений, полицейскими Актогайского района — семь рыболовов, и одно нарушение зарегистрировано в Караганде.

Фото: департамент полиции Карагандинской области

С начала года стражи порядка за нарушение природоохранного законодательства изъяли 37 орудий совершения правонарушения. Среди изъятых вещей есть и оружие, и снасти, и даже автотранспорт.

— За семь месяцев 2024 года за нарушение природоохранного законодательства изъяли 37 орудий совершения правонарушения. В том числе: 4 автомашины, мотоцикл, 5 моторных лодок, прицеп, 3400 метров сетей китайского производства (лесковые), 11 орудий (кайло, лом лопат, проволок, веревка), охотничье оружье гладкоствольное 12-го калибра, охотничье оружье гладкоствольное 20 калибра и 12 патронов к нему. Кроме того, изьято незаконно добытых объектов животного растительного мира, то есть: 15 туш сайгака, 10 кг мясо сайги (разделенная), 1088 кг рыбы, 376 штук рогов сайгака, туша дикого кабана, 15000 кг корня солодки, — сообщили в территориальной инспекции природоохранной полиции.

В целях сохранения популяции сайгаков и пресечення фактов браконьерства, совместно с РГКП «Охотзоопром» стражи порядка создали группу, которая начала года проделала определенную работу по выявлению административных правонарушений.

— Всего выявлено 909 (АППГ-724) административных правонарушений. Наложено штрафов на сумму 9 млн 931 тысяча 480 тг. Взыскано штрафов на сумму 4 млн 873 тысячи 440 тг., — добавили в территориальной инспекции.

Фото: департамент полиции Карагандинской области