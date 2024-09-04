Свыше 90% выпускников NU работают в Казахстане

Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2023 году из Казахстана уехали 12 732 человека. Основную часть покидающих страну специалистов составляют казахстанцы с техническими (2 809 человек), экономическими (1 456 человек) и юридическими (421 человек) специальностями. Одна из причин миграции среди молодежи — обучение за рубежом, передает агентство Kazinform.

Программа «Болашак» с 1993 года позволяла выпускникам школ получать образование мирового уровня за границей, но одним из побочных эффектов стала их недостаточная адаптация к казахстанскому рынку труда. Чтобы решить эту проблему, в Астане в 2010 году был построен Назарбаев Университет (NU), основанный на западной модели обучения и нацеленный на конкуренцию на международной арене. Обозреватель Menmedia решил выяснить, удалось ли университету замедлить «утечку мозгов».

Первые выпускники NU завершили обучение в 2015 году. С тех пор университет выпустил 8 737 человек, из которых 5 469 окончили бакалавриат, а 3 268 — магистратуру и докторантуру. К слову, 1867 выпускников решили продолжить свое обучение — 40% из них поступили в ведущие зарубежные вузы в таких странах как США, Италия, Германия, Великобритания, Южная Корея и др.

С другой стороны, 5832 выпускника лучшего вуза в Центральной Азии сейчас успешно строят карьеру, и 91,5% из них трудятся на благо Родины. Что касается распределения на рынке труда, то 1623 выпускника избрали сферой деятельности образование и науку. Остальные выбрали IT, финансы, реальный сектор экономики, в том числе, производство, строительство, нефтегазовый сектор, медицину, госслужбу, энергетику, маркетинг и другое.

Примечательно, что 87% выпускников (или 5107 человек) работают по специальности или в смежной сфере. Яркий пример этого — Адилет Отемисов, выпускник первого потока, чьим делом жизни стала математика. Окончив NU с красным дипломом, он продолжил изучать математику сначала в Университете Манчестера (Великобритания), а затем и в самом престижном университете мира — Оксфорде!

В 2021 году юный математик вернулся на родину и стал постдокторантом в NU, где по сей день работает.

— Я решил уехать за границу после бакалавриата по двум причинам: продолжить обучение за границей после NU было нормой среди моих соратников; также продолжить обучение за границей советовали мои наставники, — поделился Отемисов: Вернуться в Казахстан я решил по многим причинам, в том числе, потому что у меня здесь все мои родные, а еще в Великобритании ты все-таки будешь «не в своей тарелке».

Другую выпускницу NU, Алию Сембаеву, вернуться в Казахстан после обучения за рубежом мотивировала возможность внедрять свои идеи и менять мир к лучшему. В период учебы на докторантуре в Ливерпульском университете Алия со своими коллегами основала сообщество казахстанских докторантов с целью продвижения в Казахстане практик управления наукой, которые они видели в Великобритании.

— Нас начали приглашать на различные советы, как совет молодых ученых при Министерстве образования и науки на тот момент. И что самое важное, мы видели, что эти идеи воплощаются. Понятно, что не все, а через внедрение в определенные нормативно-правовые акты, но что в целом нас слышат, и этот диалог можно строить. Поэтому в рамках учебы на докторантуре я также углубилась в вопрос госуправления наукой, что также открыло для меня новые возможности в сфере управления, — рассказывает молодая ученая.

После возвращения Алию пригласили в фонд «Самрук Казына», где она работала директором департамента инноваций управления знаниями. Она также занималась вопросами ESG, и в рамках этой деятельности создала новую компанию по управлению наукой.

— Почему я решила уехать? Попробовать себя на международном уровне. В целом, посмотреть, насколько опыт и знания, полученные в NU, будут цениться на международном уровне. Самое главное, я довольна результатами, которые я там получила. То есть знания, полученные в NU, я считаю, что они отличные. Они готовят к работе как в международных организациях, так и за рубежом, — подчеркивает Сембаева.

Сейчас она работает заместителем председателя правления АО «Фонд науки», куда ее пригласили для развития международного сотрудничества как в науке, так и в коммерциализации технологий. И это лишь немногие из примеров, когда выпускники ведущего вуза страны после обучения за рубежом вернулись в Казахстан, работая во благо страны.