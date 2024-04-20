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    10:03, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Свыше 8,8 тысячи казахстанских семей получили господдержку после паводков

    Деньги
    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

    В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков. Правительство проводит данную работу по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 16 862 заявки. 

    По состоянию на 20 апреля т.г. единовременную выплату в размере 100 МРП получили 8 814 семей на сумму около 3,2 млрд тенге.

    Более 2 тыс. семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб почти на 1 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 89 млн тенге.

    В пострадавших регионах обследовано 3210 жилых домов, по 1969 объектам проведена оценка.

    Более 447 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ в 311 домах.

    35 семей получили дома и квартиры взамен старого жилья.

    Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле Правительства.

    По поручению Президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

    Теги:
    Соцвыплаты Социальная поддержка Правительство РК Наводнение Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Олжас Бектенов Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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