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    15:40, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Свыше 8 млрд тенге потеряли казахстанцы в финансовых пирамидах

    тенге
    Фото: Рустем Айтхожин/Kazinform

    В финансовых пирамидах казахстанцы потеряли 8 млрд 40 млн тенге. При этом в финпирамиды были вовлечены свыше 16 тысяч человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - За 12 месяцев 2023 года сумма ущерба по делам данной категории составила 8 млрд 40 млн тенге, с учетом арестованного имущества обеспечено возмещение 5,2 млрд тенге. Из них добровольно погашено 584,8 млн, наложен арест на 4 млрд 680 млн тенге. За 12 месяцев 2023 года окончено расследование по 114 уголовным делам (50 основных дел) в отношении 21 финпирамиды. Сумма привлеченных средств составила свыше 18,8 млрд тенге, - ответили в Агентстве по финансовому мониторингу на запрос агентства.


    Также отмечается, что 16,1 тысячи казахстанцев были вовлечены в финансовые пирамиды, из них 4,8 тысячи признаны потерпевшими.

    Теги:
    Закон и право Общество Финансовая пирамида
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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