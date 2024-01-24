Свыше 8 млрд тенге потеряли казахстанцы в финансовых пирамидах

В финансовых пирамидах казахстанцы потеряли 8 млрд 40 млн тенге. При этом в финпирамиды были вовлечены свыше 16 тысяч человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

- За 12 месяцев 2023 года сумма ущерба по делам данной категории составила 8 млрд 40 млн тенге, с учетом арестованного имущества обеспечено возмещение 5,2 млрд тенге. Из них добровольно погашено 584,8 млн, наложен арест на 4 млрд 680 млн тенге. За 12 месяцев 2023 года окончено расследование по 114 уголовным делам (50 основных дел) в отношении 21 финпирамиды. Сумма привлеченных средств составила свыше 18,8 млрд тенге, - ответили в Агентстве по финансовому мониторингу на запрос агентства.



Также отмечается, что 16,1 тысячи казахстанцев были вовлечены в финансовые пирамиды, из них 4,8 тысячи признаны потерпевшими.



