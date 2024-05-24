Свыше 7 тысяч тонн мусора вывезли с несанкционированных свалок в Балхаше

В Балхаше продолжается ликвидация незаконных свалок. С 23 апреля вывезено более 7 тысяч тонн мусора, передает корреспондент агентства Kazinform.

Больше всего несанкционированных свалок обнаружено на территории города – в Рабочем поселке и в квартале Акшагыл.

- На сегодня очищены территории вдоль автодороги республиканского значения Алматы – Екатеринбург (от поста ГАИ до полигона ТБО), также городской парк 30-летия ВЛКСМ, набережная зона (участок от хлебозавода до спасательной станции). Наведён порядок на набережной бухты Бертыс, в Рабочем поселке и квартале Акшагыл. Мы постарались охватить всю территорию города, – говорит помощник акима города Балхаша Жанибек Султаналиев.

Каждый день вывозится от 80 до 150 тонн мусора. В разное время на этих работах занято от 90 до 350 человек. Привлекается до 25 единиц спецтехники.

Власти Балхаша на постоянной основе проводят рейды, беседуют с жителями, ведут разъяснительную работу в СМИ и соцсетях. С начала года вынесено 137 предупреждений. На 15 человек наложен административный штраф.

Работы по уборке несанкционированных свалок в Балхаше планируют завершить в течение двух месяцев.