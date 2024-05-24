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    04:04, 24 Май 2024 | GMT +6

    Свыше 7 тысяч тонн мусора вывезли с несанкционированных свалок в Балхаше

    Свыше 7 тысяч тонн мусора вывезли с несанкционированных свалок в Балхаше
    Фото: акимат Балхаша

    В Балхаше продолжается ликвидация незаконных свалок. С 23 апреля вывезено более 7 тысяч тонн мусора, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Больше всего несанкционированных свалок обнаружено на территории города – в Рабочем поселке и в квартале Акшагыл.

    - На сегодня очищены территории вдоль автодороги республиканского значения Алматы – Екатеринбург (от поста ГАИ до полигона ТБО), также городской парк 30-летия ВЛКСМ, набережная зона (участок от хлебозавода до спасательной станции). Наведён порядок на набережной бухты Бертыс, в Рабочем поселке и квартале Акшагыл. Мы постарались охватить всю территорию города, – говорит помощник акима города Балхаша Жанибек Султаналиев.

    Каждый день вывозится от 80 до 150 тонн мусора. В разное время на этих работах занято от 90 до 350 человек. Привлекается до 25 единиц спецтехники.

    Власти Балхаша на постоянной основе проводят рейды, беседуют с жителями, ведут разъяснительную работу в СМИ и соцсетях. С начала года вынесено 137 предупреждений. На 15 человек наложен административный штраф.

    Работы по уборке несанкционированных свалок в Балхаше планируют завершить в течение двух месяцев.

    Теги:
    Регионы Мусор Экология Карагандинская область Благоустройство
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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