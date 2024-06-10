Свыше 60 объектов не адаптированы для людей с ограниченными возможностями в Костанае

Менее 50% зданий из наиболее часто посещаемых в Костанае не являются полностью доступными для людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего по областному центру было паспортизовано 140 действующих объектов, которые наиболее часто посещаются местными жителями. Именно там проводились мероприятия по обеспечению доступа для маломобильных групп населения, в том числе для пользующихся кресло-колясками и имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, а также по зрению и слуху. Чуть меньше половины из них до сих пор не устранили нарушения в плане доступности.

78 из 140 объектов признаны полностью адаптированными, по остальным же продолжается работа по адаптации. В 2024 году запланировано приведение в соответствие с требованиями по доступности еще 27 объектов, из них: 18 – объектов образования, 7 – здравоохранение, 1 – супермаркет и аэропорт.

В отделе занятости и социальных программ города сообщили, что работа будет закончена уже к концу этого года.

Также специалисты подчеркнули, наиболее постоянные нарушения, выявляемые а ходе мониторинга – это несоответствие требуемым нормативам дверных проемов, высоты порогов, размеров разворотной площадки перед входной дверью, несоответствие угла наклона пандуса, соотношение его длины и высоты и другие.