Свыше 57 млн теңге штрафов выписали за экологические нарушения в Карагандинской области

За восемь месяцев экологические проверки в регионе обернулись штрафами на десятки миллионов тенге и сотнями предписаний. Параллельно продолжается очистка территорий от стихийных свалок — из 500 выявленных объектов ликвидировано уже 479, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Карагандинской области с начала года проверили 100 субъектов предпринимательства. Специалисты провели 15 профилактических контролей с посещением объектов, 73 внеплановые проверки и 12 проверок на соответствие разрешительным требованиям.

По итогам выявлено 331 нарушение экологического законодательства. Выдано 173 предписания, 142 из которых уже исполнены. К нарушителям применили 244 меры административного воздействия, включая 73 предупреждения.

— Наша задача — не просто зафиксировать нарушение и выписать штраф. Важно добиться его устранения и не допустить повторения. Поэтому исполнение выданных предписаний находится на отдельном контроле, — сообщили в департаменте экологии по Карагандинской области.

В суд направлено 19 материалов. По решениям судов административные взыскания составили 57,5 млн теңге. Еще 152 постановления о штрафах на общую сумму 114,6 млн теңге вынес уполномоченный орган. Эта сумма взыскана полностью.

Отдельно в регионе продолжается работа с несанкционированными свалками. По данным АО «НК „Қазақстан Ғарыш Сапары“, в области было выявлено 500 таких объектов. На сегодня ликвидировано 479, или 96%. Работа по оставшимся 21 свалке продолжается.

— В случае со свалками важно не только убрать уже образовавшийся очаг загрязнения, но и не допустить его повторного появления. Поэтому здесь необходим постоянный контроль со стороны местных исполнительных органов и самих жителей, — отметили в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что экологический контроль будет продолжен до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что акимов сельских округов ВКО наказали за нарушения в сфере обращения с отходами.