Свыше 553 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek

Всего на платформе зарегистрировались более 1 млн пользователей, из которых 710,3 тысячи – в 2025 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли около 960 тысяч человек.

Из 53,5 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 16,5 тыс. человек – представители молодежи (в возрасте 16-35 лет), в основном из Туркестанской области (3,5 тыс. чел.), Кызылординской и Костанайской областях (по 2,5 и 2,8 тыс. человек соответственно), г. Алматы (2,3 тыс. человек), Алматинская области (2,2 тыс. чел.).

С момента запуска авторы опубликовали на Платформе более 1 000 курсов по различным направлениям, из них 375 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки.

Продолжительность курсов составляет от 6 до 72 часов.

Самыми популярными курсами в ноябре стали: «IT и телекоммуникации», «Повар-кондитер», «Сенің мансаптық бастамаң: «Электрондық еңбек биржасын» қалай пайдалануға болады», «Управление персоналом», «Пішу және тігу».

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию и других.

Так, в рамках реализации Года рабочих профессий в мае т.г. для выпускников школ и студентов ТиПО были размещены курсы «Сенің мансаптық бастамаң: «Электрондық еңбек биржасын» қалай пайдалануға болады» и «Твой карьерный старт: как использовать «Электронную биржу труда».

Эти специальные курсы помогают определиться с будущей специальностью, освоить навыки поиска работы и самопрезентации, а также учат эффективно пользоваться инструментами Электронной биржи труда для поиска вакансий, повышения квалификации и т.д. На сегодняшний день прошли обучение и получили соответствующие сертификаты более 375 тыс. школьников и студентов.

Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда (Enbek.kz).

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов. Для пользователей доступен чат-бот с использованием искусственного интеллекта обеспечивающий быстрый поиск и получения ответа на интересующие вопросы.

По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на Платформе.

Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном, русском и английском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

С декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.