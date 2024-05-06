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    16:25, 06 Май 2024 | GMT +6

    Свыше 50 тысяч казахстанцев вернулись в дома после паводков

    паводки
    Фото: Оксана Матасова

    В городе Кульсары Атырауской области, городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжаются работы по откачке воды из подтопленных домов в круглосуточном режиме. Ведется мониторинг уровня воды на реках. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В селах Куйлыс, Белшер, Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы, ежечасный мониторинг уровня воды реки Торгай. Ситуация находится на особом контроле.

    – По республике отведена и откачана вода из 9 445 жилых домов и 3 186 дворовых территорий. Откачано 15,8 млн талой воды. Вернулись в свои дома свыше 50 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 5 568 человек, – сказал Аскар Шарип на площадке СЦК.

    По его словам, в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 11 502 человека и 1 298 единиц техники, 329 водооткачивающих средств и 68 плавательных средств и шесть воздушных судов.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Жилье Паводки в Казахстане Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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