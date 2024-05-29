Свыше 50 млн тенге вернули жертвам мошенников в ВКО

С начала текущего года сотрудниками ДП ВКО раскрыто свыше 30 уголовных правонарушений и возмещено около 50 миллионов тенге причиненного ущерба гражданам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно статистическим данным, с начала года общий ущерб от интернет-мошенничеств на территории области составил более 500 млн тенге. В арсенале злоумышленников сотни приемов, каждый день появляются все новые махинации, которые могут привести к большой проблеме. В интернете жулики используют те же приемы, что и в жизни: играют на жадности и страхе. Теперь же их цель — данные банковских карт или электронных счетов и сбережений на них.

Полицейские отмечают, что чаще всего жертвами мошенников становятся люди предпенсионного и пенсионного возраста.

В департаменте полиции ВКО, в группе «Киберпол», параллельно по принципу «единого окна» работают оперативники, следователи и криминалисты. Специалисты используют современные технологии и термины, так сказать идут в ногу со временем. Полицейские осуществляют полноценный процесс расследования, а не просто регистрацию преступлений. Также киберполицейские работают в тесном сотрудничестве с банками и оперативно выносят постановления по блокировке счетов, на которые были совершены подозрительные транзакции.

С начала текущего года сотрудниками Киберпола ДП ВКО раскрыто свыше 30 уголовных правонарушений и возмещено около 50 миллионов тенге причиненного ущерба гражданам. К примеру, жителю Усть-Каменогорска поступил звонок от злоумышленников, под предлогом того, что он выиграл автомобиль. Для того, чтобы оформить его, необходимо отправить предоплату на указанные счета с целью оформления документов на данный автомобиль.

— Воодушевленный потерпевший следовал инструкциям злоумышленников, он направил им 750 000 тенге. После чего никто с ним на связь выходить не стал, мужчина обратился к нам. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, злоумышленник был установлен и задержан во время служебной командировки в городе Астане. Денежные средства возмещены потерпевшему, — рассказывает старший оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП ВКО Нурай Арыстанбек.

Одновременно сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью на постоянной основе проводится мониторинг интернет-пространства, с целью выявления ранее отмеченных фейковых реклам и противоправного контента. Таким образом, с начала года полицейские заблокировали более 600 ссылок и ложных объявлений.