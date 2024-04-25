Свыше 5 млрд тенге потратят на развитие здравоохранения в селах Павлодарской области

В этом году в 30 селах Павлодарской области планируют построить современные врачебные амбулатории и медпункты. Все это будет сделано в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения», передает корреспондент агентства Kazinform.

Задача своевременно подвести коммуникации к новым объектам лежит на районных акиматах.

— В рамках нацпроекта в 30 населенных пунктах области построят две врачебные амбулатории, пять фельдшерско-акушерских и 23 медицинских пункта. Завершить их строительство и ввод в эксплуатацию запланировано на этот год. Стоимость строительства данных объектов составляет 5,3 миллиарда тенге, — сообщили в областном акимате.

Накануне совещание с подрядчиками и представителями госорганов провел аким области Асаин Байханов. На встрече обсудили возможные риски, связанные со строительством: закуп материалов, наличие техники и рабочей силы. Если подрядчики будут отклоняться от графика строительства, их попытаются признать недобросовестными.

Кадровый вопрос — поиск врачей для работы в селах — решать намерены уже сейчас. Нацпроект находится на особом контроле Президента и Правительства, и мониторить ход строительных работ будут через информационную систему «Битрикс». Доступ к ней имеют аппарат Правительства и профильные министерства.

В Павлодарской области также отработают с подрядчиками возможность установки камер видеонаблюдения и вывода их в проектный офис акимата региона.