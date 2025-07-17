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    14:52, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Свыше 437 млрд тенге выплачено казахстанцам на детские пособия

    С начала года государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС), на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 369,1 тыс. человек на общую сумму 437,7 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

    Пособия на сумму 304 млрд тенге получили многодетные семьи в Казахстане с начала года
    Фото: gov.kz.

    С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 169,2 тыс. человек на сумму 30,6 млрд тенге, в том числе в июне данный вид пособия получили 24,2 тыс. человек на сумму 4,3 млрд тенге. На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

    Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 123,8 тыс. человек на сумму 21,7 млрд тенге, в том числе в июне месяца данный вид пособия получили 124,5 тыс. человек на сумму 3,6 млрд тенге.

    Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (далее – МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

    Размеры пособия на рождение ребенка составляют:

    • на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 149 416 тенге;
    • на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 247 716 тенге.

    Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

    • на первого ребенка – 5,76 МРП или 22 648 тенге;
    • на второго ребенка – 6,81 МРП или 26 777 тенге;
    • на третьего ребенка – 7,85 МРП или 30 866 тенге;
    • на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 34 995 тенге.

    Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

    Данную единовременную выплату c начала года получили 116,1 тыс. человек на общую сумму 166,9 млрд тенге, в том числе в июне выплату получили 19,4 тыс. человек на сумму свыше 22 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты за 6 месяцев составил 1 556 736 тенге.

    Также из ГФСС участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

    За 6 месяцев 2025 года данная выплата назначена 129,2 тыс. человек на сумму 218,5 млрд тенге, в том числе в июне выплата была назначена 19,5 тыс. человек на сумму 35,5 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 6 месяцев составил 89 881 тенге.

    Теги:
    Социальные Пособия Минтруда и соцзащиты РК Дети Рождение детей
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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