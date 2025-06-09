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    14:40, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Свыше 4000 человек наказали за двойное гражданство в Казахстане

    К административной ответственности за наличие двойного гражданства за последние шесть лет привлечено 4100 лиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

    паспорт
    Фото: Kazinform

    - Органами внутренних дел РК на постоянной основе проводится работа по выявлению у граждан РК гражданства иностранного государства. Проверяются сообщения о наличии двойного гражданства, поступающие от физических и юридических лиц, а также от компететных органов других государств. К административной ответственности за наличие двойного гражданства по статье 496 КРКобАП «Нарушение законодательства о гражданстве» за последние шесть лет привлечено 4 100 лиц ( с 2020 года по четыре месяца 2025 года), - говорится в ответе МВД РК на официальный запрос корреспондента агентства Kazinform.

    Также, по данным МВД РК, за последние шесть лет зарегистрована утрата гражданства в отношении 89 491 лиц.

    - Наибольшее количество заявлений по утрате гражданства РК связано с приобретением гражданства РФ – 80 321.Часто при подаче заявления на выход из гражданства РК в качестве оснований указывалось воссоединение с родственниками.

    В ведомстве отметили, что за аналогичный период на восстановление гражданства РК подали заявления 109 лиц.

    - Все граждане были восстановлены в гражданстве Республики Казахстан.Заявления на выход из гражданства РК, поступившие в органы внутренних дел, за последние шесть лет, не отклонялись, - дополнили в министерстве.

    Напомним, в мае 2025 года на заседании Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РК Ерлан Карин заявил, что за шесть лет число ходатайств о выходе из казахстанского гражданства снизилось в 22 раза. 

     

    Теги:
    МВД РК Гражданство Казахстана Статистика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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