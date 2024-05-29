Свыше 400 человек были прописаны в одной квартире в Астане

С начала этого года в результате проверок в Астане было обнаружено 35 адресов, на которых зарегистрировано множество жителей, фактически там не проживающих, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Собственники «резиновых» квартир, регистрировавшие у себя граждан, которые фактически там не проживают, были привлечены к административной ответственности. Сотрудники миграционной службы составили около 40 протоколов, из которых шесть нарушителей были привлечены к ответственности повторно.

— Полицейские выявили квартиру, где было зарегистрировано более 400 человек. И другую квартиру, в которой числилось более 230 граждан Республики Казахстан, — сообщили в ДП.

По заявлению собственников жилья, не проживающие, но зарегистрированные по данным адресам граждане Республики Казахстан были сняты с регистрации.

Законодательством не предусмотрены ограничения на количество зарегистрированных граждан по одному адресу. Однако зарегистрировавшиеся граждане обязаны фактически проживать по месту регистрации.



