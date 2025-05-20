Свыше 31 тысячи иностранных студентов обучаются в Казахстане

По его словам, в 2024–2025 учебном году в гражданских вузах обучается более 680 тысяч студентов, из них 624 500 — в бакалавриате, 39 200 — в магистратуре, 7 600 — в докторантуре и 8 900 — в резидентуре.

— Следует отметить, что в текущем году количество иностранных студентов составляет 31,5 тысяч. Впервые число студентов из азиатских стран превысило количество обучающихся из стран СНГ: из стран Азии — 17 456 человек, из СНГ — 12 816, — сказал Талгат Ешенкулов на заседании Правительства.

Всего в этом году количество выпускников — 177 586 человек (бакалавриат — 149 160, магистратура и резидентура — 26 093, докторантура — 2 333).

В рамках занятости студентов в стране реализуются проекты «Жасыл ел» и строительные отряды, которые охватывают свыше 30 тыс. студентов. Также осуществляется учебная и производственная практика, которая охватит около 140 тыс. студентов.