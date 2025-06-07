Свыше 30 млрд тенге ежегодно выделяют на бесплатную стоматологическую помощь в РК

По данным МЗ РК, в 2024 году на оказание стоматологических услуг было выделено порядка 31,9 млрд тенге, из которых освоено 30 млрд 578 млн тенге.

— В 2023 году на оказание стоматологических услуг было выделено 32,1 млрд тенге. В 2025 году планом закупа на стоматологические услуги предусмотрено уже 37,8 млрд тенге. Договоры с поставщиками заключаются на количество услуг. За 2024 год было оказано более 6,3 млн стоматологических услуг, за 2023 год — более 7,4 млн услуг, — рассказали в ведомстве.

Данные имеются только с 2023 года, так как в предыдущие годы стоматологические клиники оказывали услуги по ОСМС через договора соисполнения с поликлиниками, а два года назад Фонд перешел на прямые контракты со стоматологиями.

Что ж, деньги на эти цели выделяются немалые. Но кто может на бесплатную стоматологию рассчитывать?

Ранее мы писали, что согласно утвержденному министерством Перечню стоматологическая помощь оказывается в рамках ОСМС в плановом порядке детям и беременным женщинам, в экстренном порядке — не только детям и беременным, но и пенсионерам, ветеранам ВОВ; лицам с инвалидностью 1, 2, 3 групп; получателям АСП; пациентам с инфекционными, социально-значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями; неработающим лицам, ухаживающим за ребенком с инвалидностью или лицом с инвалидностью первой группы; а также многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа».

— Стоматологическую помощь можно получить в стоматологическом кабинете при поликлиниках, а также в частных стоматологиях, заключивших договор с ФСМС. Направление из поликлиники не требуется. С перечнем поставщиков стомуслуг можно ознакомиться на сайте Фонда, — пояснили в министерстве.

Как пояснили в МЗ РК, протезирование для пожилых людей в перечень не входит и осуществляется через средства накопительного пенсионного фонда. А вот что касается беременных — они, конечно, имеют право на получение стоматологической помощи как в экстренном, так и плановом порядке, но не всегда ее могут получить. Обусловлено это, разумеется, их положением и особенностями организма в этот период.

По словам главного врача стоматологической клиники Гульназ Еспаевой, нежелательно беременным посещать стоматолога во время первого триместра — только при наличии острой боли и с разрешения врача, ведущего беременность. А еще лучше — позаботиться о полости рта обоим супругам еще во время планирования беременности.

— В первый триместр можем лечить только в том случае, если женщина здорова и нет никакой угрозы. А если она ложится на сохранение или уже была в стационаре, то мы обязательно созваниваемся и работаем в связке с ее гинекологом. Во второй триместр уже можно делать все процедуры кроме, например, сложного удаления. Также есть риски, если беременная состоит на учете с гипертонией, потому что наши анестетики адреналинсодержащие, они поднимают давление. А в целом есть специальная, менее токсичная анестезия для беременных женщин, — объяснила врач.

В соответствии со Стандартом организации оказания стоматологической помощи в РК дети в возрасте от 0 до 17 лет включительно и беременные женщины подлежат динамическому наблюдению и стоматологическим осмотрам.

— Профилактические мероприятия для беременных женщин и взрослого населения включают контроль над гигиеническим состоянием полости рта, инструктаж по чистке зубов, выбор средств и предметов гигиены полости рта, профессиональную гигиену и санацию полости рта, информационно-разъяснительную работу о факторах риска возникновения стоматологических заболеваний, проводятся по маршруту первичного профилактического осмотра беременной женщины, — рассказали в МЗ РК.

Однако узнать о том, сколько беременных женщин действительно получили предназначенные им бесплатные стоматологические услуги, невозможно. Дело в том, что Фонд производит оплату за оказанные медицинские услуги, соответственно, договоры в системе заключаются на количество услуг, а не на конкретных пациентов.

Ранее мы писали о том, сколько заплатили казахстанцы стоматологам в Астане и Алматы.