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    14:47, 15 Май 2024 | GMT +6

    Свыше 30 месторождений имеют критический уровень отработки - депутат

    Екатерина Смышляева
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    В Казахстане насчитывается около 20 моногородов и еще больше фабричных поселков. И это только в горнорудном секторе. Об этом сообщила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Зависимость этих территорий от градообразующих предприятий (чаще всего добывающих) стала еще одним печальным бонусом «сырьевого проклятья». Так, сегодня в Казахстане по примерным подсчетам более 30 месторождений имеют критический уровень отработки. От них зависит экономическое и социальное благополучие десятков населенных пунктов, тысяч семей работников горнорудного сектора, - сказала Екатерина Смышляева, озвучивая депзапрос на пленарном заседании палаты.

    Мажилисмен подчеркнула, что закрытие градообразующего предприятия чревато одномоментной потерей работы основной части населения и снижения доходов, упадок сферы услуг, малого и среднего бизнеса. Отток сначала квалифицированных кадров, затем снижение количества населения в целом.

    - Мы уже видели на примере Аркалыка, что случается с населенными пунктами после закрытия месторождений без упреждающего создания соответствующего количества предприятий и рабочих мест. Хотя депутаты Парламента неоднократно и заблаговременно били тревогу, - заявила Екатерина Смышляева.

    Сырьевые страны, по ее словам, решают вопрос тремя способами:

    - закрывают поселение и перевозят людей;

    - заблаговременно диверсифицируют экономику;

    - максимально продлевают жизнь месторождений за счет встречных обязательств государства и бизнеса.

    - Однако любой из этих вариантов должен прорабатываться как минимум за 10 лет до вероятного закрытия месторождения. По ряду месторождений мы уже опоздали и придется принимать экстренные меры, но по ряду населенных пунктов можно планомерно решать проблемы. На прошедшем недавно правительственном часе коллеги задавали вопрос министру промышленности о судьбе моногородов, в которых заканчивается сырьевая база градообразующего предприятия, но четкого ответа по решению проблемы не получили, - добавила Екатерина Смышляева.

    Мажилисмены считают необходимым:

    - Обеспечить постоянный мониторинг отработки месторождений, выработка которых может быть прекращена в ближайшие 10 лет, либо не начата в силу высокой капиталоемкости и недостаточной рентабельности таких проектов.

    - Обязать недропользователей вести комплексную переработку извлекаемых запасов, вовлечь в переработку техногенные минеральные отходы.

    - Разработать дорожные карты по диверсификации экономики каждого населенного пункта, месторождение которого со сроком отработки менее 10 лет.

    - Для них же составить прогноз региональных рынков труда, с учетом изменения доминирующей деятельности (до полной утраты) и высвобождения рабочей силы на оставшийся срок отработки, принять меры по переобучению и подготовке работников для дальнейшего трудоустройства.

    - В населенных пунктах с критическим уровнем отработки принять меры по продлению сроков эксплуатации месторождений путем доразведки флангов существующих месторождений, поиска дополнительных запасов и соответственно продления сроков их эксплуатации. Расширить применение специального налогового режима в отношении низкорентабельных месторождений.

    Теги:
    Мнение Екатерина Смышляева Экономика Мажилис Моногорода
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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