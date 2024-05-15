Свыше 30 месторождений имеют критический уровень отработки - депутат

- Однако любой из этих вариантов должен прорабатываться как минимум за 10 лет до вероятного закрытия месторождения. По ряду месторождений мы уже опоздали и придется принимать экстренные меры, но по ряду населенных пунктов можно планомерно решать проблемы. На прошедшем недавно правительственном часе коллеги задавали вопрос министру промышленности о судьбе моногородов, в которых заканчивается сырьевая база градообразующего предприятия, но четкого ответа по решению проблемы не получили, - добавила Екатерина Смышляева.

Мажилисмены считают необходимым:

- Обеспечить постоянный мониторинг отработки месторождений, выработка которых может быть прекращена в ближайшие 10 лет, либо не начата в силу высокой капиталоемкости и недостаточной рентабельности таких проектов.

- Обязать недропользователей вести комплексную переработку извлекаемых запасов, вовлечь в переработку техногенные минеральные отходы.

- Разработать дорожные карты по диверсификации экономики каждого населенного пункта, месторождение которого со сроком отработки менее 10 лет.

- Для них же составить прогноз региональных рынков труда, с учетом изменения доминирующей деятельности (до полной утраты) и высвобождения рабочей силы на оставшийся срок отработки, принять меры по переобучению и подготовке работников для дальнейшего трудоустройства.

- В населенных пунктах с критическим уровнем отработки принять меры по продлению сроков эксплуатации месторождений путем доразведки флангов существующих месторождений, поиска дополнительных запасов и соответственно продления сроков их эксплуатации. Расширить применение специального налогового режима в отношении низкорентабельных месторождений.