Свыше 30 месторождений имеют критический уровень отработки - депутат
В Казахстане насчитывается около 20 моногородов и еще больше фабричных поселков. И это только в горнорудном секторе. Об этом сообщила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Зависимость этих территорий от градообразующих предприятий (чаще всего добывающих) стала еще одним печальным бонусом «сырьевого проклятья». Так, сегодня в Казахстане по примерным подсчетам более 30 месторождений имеют критический уровень отработки. От них зависит экономическое и социальное благополучие десятков населенных пунктов, тысяч семей работников горнорудного сектора, - сказала Екатерина Смышляева, озвучивая депзапрос на пленарном заседании палаты.
Мажилисмен подчеркнула, что закрытие градообразующего предприятия чревато одномоментной потерей работы основной части населения и снижения доходов, упадок сферы услуг, малого и среднего бизнеса. Отток сначала квалифицированных кадров, затем снижение количества населения в целом.
- Мы уже видели на примере Аркалыка, что случается с населенными пунктами после закрытия месторождений без упреждающего создания соответствующего количества предприятий и рабочих мест. Хотя депутаты Парламента неоднократно и заблаговременно били тревогу, - заявила Екатерина Смышляева.
Сырьевые страны, по ее словам, решают вопрос тремя способами:
- закрывают поселение и перевозят людей;
- заблаговременно диверсифицируют экономику;
- максимально продлевают жизнь месторождений за счет встречных обязательств государства и бизнеса.
- Однако любой из этих вариантов должен прорабатываться как минимум за 10 лет до вероятного закрытия месторождения. По ряду месторождений мы уже опоздали и придется принимать экстренные меры, но по ряду населенных пунктов можно планомерно решать проблемы. На прошедшем недавно правительственном часе коллеги задавали вопрос министру промышленности о судьбе моногородов, в которых заканчивается сырьевая база градообразующего предприятия, но четкого ответа по решению проблемы не получили, - добавила Екатерина Смышляева.
Мажилисмены считают необходимым:
- Обеспечить постоянный мониторинг отработки месторождений, выработка которых может быть прекращена в ближайшие 10 лет, либо не начата в силу высокой капиталоемкости и недостаточной рентабельности таких проектов.
- Обязать недропользователей вести комплексную переработку извлекаемых запасов, вовлечь в переработку техногенные минеральные отходы.
- Разработать дорожные карты по диверсификации экономики каждого населенного пункта, месторождение которого со сроком отработки менее 10 лет.
- Для них же составить прогноз региональных рынков труда, с учетом изменения доминирующей деятельности (до полной утраты) и высвобождения рабочей силы на оставшийся срок отработки, принять меры по переобучению и подготовке работников для дальнейшего трудоустройства.
- В населенных пунктах с критическим уровнем отработки принять меры по продлению сроков эксплуатации месторождений путем доразведки флангов существующих месторождений, поиска дополнительных запасов и соответственно продления сроков их эксплуатации. Расширить применение специального налогового режима в отношении низкорентабельных месторождений.