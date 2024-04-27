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    23:42, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Свыше 3 тысяч га засеяли зерновыми в Карагандинской области

    посевная
    Фото: Kazinform

    В Карагандинской области начались весенне-полевые работы. Более 3 тысяч га земель уже засеяны зерновыми культурами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Одними из первых к весенне-полевым работам приступили аграрии Абайского района. Об этом сообщили в Управлении сельского хозяйства Карагандинской области.

    Аграрии района засеяли  3 635 га площади земель зерновыми культурами. Из них: 3 020 га пшеницы, 415 га ячменя, 200 га овса.

    Фермерским хозяйством «Тлеуленова – Осин А.Ш.» засеяно 170 га пшеницы, ФХ «Шыгыс» - 200 га пшеницы, ТОО «Надежда Н.В.» – 1000 га пшеницы, ПК «Жанат» – 1050 га пшеницы, ТОО «Достык» 2009 – 215 га ячменя, КХ «Шанс» – 1000 га (пшеница, ячмень, овес).

    Все работы планируется завершить в агротехнические сроки.

    Кроме того, в регионе запланирована посадка картофеля на площади 11,5 тысячи га, овощей на 1,2 тысячи га.

    На проведение весенних полевых работ для Карагандинской области выделено 17,4 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива.

    Теги:
    Посевная Аграрии Регионы Казахстана Зерно Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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