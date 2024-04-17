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    15:49, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Свыше 3 млрд тенге не поступило в бюджет при регистрации авто сотрудником СпецЦОНа в Конаеве

    деньги, тенге
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Досудебное расследование по факту неправомерной регистрации грузовых автотранспортных средств путем ввода в информационную систему заведомо ложной информации начато Агентством по финансовому мониторингу при содействии НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОНа города Конаева при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась заведомо ложная информация о категориях транспортных средств.

    В результате в госбюджет не поступила сумма сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 3 млрд 156 млн тенге.

    Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

     

    Теги:
    Закон и право Штрафы Правительство для граждан АФМ Алматинская область Конаев
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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