Свыше 3 млрд тенге не поступило в бюджет при регистрации авто сотрудником СпецЦОНа в Конаеве

Досудебное расследование по факту неправомерной регистрации грузовых автотранспортных средств путем ввода в информационную систему заведомо ложной информации начато Агентством по финансовому мониторингу при содействии НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОНа города Конаева при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась заведомо ложная информация о категориях транспортных средств.

В результате в госбюджет не поступила сумма сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 3 млрд 156 млн тенге.

Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.