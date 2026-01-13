Свыше 260 тысяч казахстанцев прошли высокоточную диагностику диабета в 2025 году

Гликированный гемоглобин является «золотым стандартом» контроля диабета, позволяя оценивать состояние пациента на дистанции в три месяца.

По итогам 2025 года, доступ к этому высокоточному тесту получили 261,5 тыс. пациентов. Это составляет половину (49,9%) от общего числа граждан, состоящих на учете с сахарным диабетом II типа.

По сравнению с прошлым годом, охват вырос в 1,3 раза, что свидетельствует о системном подходе государства к профилактике тяжелых осложнений диабета.

Рост охвата исследованиями стал возможен благодаря оптимизации консультативно-диагностических услуг (КДУ). Пересмотр маршрутов пациента позволил устранить дублирующие анализы и направить освободившиеся ресурсы на исследования с доказанной эффективностью.

Эти меры нацелены на обеспечение каждому пациенту такого уровня контроля, который исключит риск инвалидизации.

— Охват почти 50% всех пациентов с СД II типа тестами на гликированный гемоглобин — это важный шаг к увеличению продолжительности жизни населения, — отметили в Минздраве.

В 2026 году программа профилактики будет расширена. В Программу управления заболеваниями (ПУЗ) начнут включать граждан с факторами риска, такими как повышенное содержание глюкозы в крови. Это позволит выявлять преддиабетные состояния и предотвращать развитие болезни на самых ранних стадиях.

Как сообщалось ранее, с июля 2025 года в Казахстане изменили порядок финансирования лечения сахарного диабета.