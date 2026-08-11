Свыше 2,5 тысячи бутылок нелегального алкоголя изъяли в Актобе

В Актобе за семь месяцев из незаконного оборота изъяли более 2,5 тысячи бутылок алкоголя, а 214 нарушителей привлечены к ответственности, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— Вместе с тем полиция продолжает системную работу по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. За отчетный период пресечено 356 фактов реализации алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, а также в ночное время. В том числе по 314 фактам приостановлено действие лицензий, а в 42 случаях владельцы лишены лицензий, — отметили в Polisia.kz.

Также особое внимание уделяется выявлению фактов незаконной предпринимательской деятельности, а также реализации алкогольной продукции без соответствующей регистрации и разрешительных документов.

По данным ведомства, в рамках данной работы к ответственности привлечено 214 правонарушителей. Из них 161 лицо привлечено к ответственности за реализацию алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Из незаконного оборота изъято более 2 500 бутылок алкогольной продукции.

О важности данной работы по обеспечению общественной безопасности рассказал заместитель начальника управления общественной безопасности Нурлыбек Сентаев. Он отметил, что особое внимание уделяется предупреждению незаконной реализации алкогольной продукции и соблюдению установленных требований

— Наша главная задача — обеспечить безопасность граждан и не допустить незаконного оборота алкогольной продукции. Особенно важно соблюдение требований, касающихся реализации алкоголя лицам, не достигшим 21 года, а также в ночное время. Каждый, кто нарушает закон, будет привлечен к ответственности в установленном порядке. Профилактическая и рейдовая работа в данном направлении будет продолжена, — отметил Нурлыбек Сентаев.

Как отмечают в полиции, незаконная продажа алкогольной продукции — это не просто нарушение административных требований. Подобные действия негативно влияют на общественный порядок и безопасность, а также могут способствовать совершению других правонарушений и преступлений в состоянии опьянения.

— Правоохранительные органы продолжат работу по данному направлению. Полиция напоминает владельцам торговых объектов о необходимости строгого соблюдения требований законодательства при реализации алкогольной продукции. Торговля без лицензии — не легкий заработок, а путь к ответственности. А общественная безопасность — общая задача для всех, — подчеркнули в Polisia.kz.

Можно ли теперь продавать алкоголь на маркетплейсах и кто отвечает за нарушения — разъяснили в Минторговли Казахстана. Подробнее — в материале.