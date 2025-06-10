Свыше 200 выпускников Национального университета обороны получили дипломы магистра

В мероприятии приняли участие командование Министерства обороны, преподаватели, магистранты, родные и близкие военнослужащих Поздравляя выпускников, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов отметил значение этого события в укреплении Вооруженных сил и обороноспособности страны. Он выразил слова признательности профессорско-преподавательскому составу, вносящему значительный вклад в совершенствование системы подготовки военных кадров высшей квалификации, а также членам семей военнослужащих за моральную поддержку. Он подчеркнул значение актуальных знаний, позволяющих человеку успешно адаптироваться к новым реалиям.

– С учетом задач, поставленных Верховным Главнокомандующим по адаптации Вооруженных сил к происходящим изменениям, модернизации системы управления и внедрения новых технологий в Национальном университете обороны постоянно совершенствуются образовательные программы в соответствии с потребностями войск. В университете проводится масштабная научно-исследовательская работа по самому широкому спектру актуальных проблем военного строительства, обеспечения обороноспособности и национальной безопасности страны, – отметил он.

Фото: Минобороны РК

Обращаясь к выпускникам вооруженных сил стран ОДКБ, генерал-лейтенант Султан Камалетдинов выразил уверенность в том, что приобретенные знания позволят им достойно решать задачи своих вооруженных сил и внести вклад в дело укрепления военной безопасности наших дружественных государств.

– Мы благодарны руководству университета, профессорско-преподавательскому составу за фундаментальные и специализированные знания, которые пригодятся нам на практике. Желаю всем магистрантам успешного их применения в служебной деятельности, – поделился выпускник факультета «Академия Генерального штаба Вооруженных сил» полковник Айбол Жусупов.

Фото: Минобороны РК

В этом году решением государственной аттестационной комиссии 217 выпускникам присвоена степень магистра, в том числе 19 военнослужащим Национальной гвардии, 12 – Пограничной службы КНБ, 6 – Министерства по чрезвычайным ситуациям, 5 представителям вооруженных сил Кыргызстана и 11 – Таджикистана. По решению государственной аттестационной комиссии им была присвоена степень магистра национальной безопасности и военного дела. Магистрантам, сдавшим в течение всего периода обучения экзамены и итоговую аттестацию на «отлично», был выдан нагрудный знак. Их фамилии будут занесены на Доску почета вуза.