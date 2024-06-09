Свыше 200 тысяч человек посетили побережье озера Алаколь в прошлом году

Побережье озера Алаколь в области Абай посетили более 200 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель управления предпринимательства и ндустриально-инновационного развития Рустем Ворошилов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

По информации Рустема Ворошилова, в рамках «Дорожной карты по развитию экологического туризма на территориях государственных национальных природных парков Казахстана на 2024–2025 годы» ведется работа по созданию туристических маршрутов в Тарбагатайском Государственном национальном природном парке. Парк площадью 143 550,5 га и охранной зоной в 204 602 га ежегодно привлекает внимание экологическими акциями, направленными на охрану флоры и фауны и сохранение природных достопримечательностей.

— Побережье озера Алаколь в прошедшем курортном сезоне посетили более 200 тысяч человек. На территории курортной зоны действует 435 субъектов предпринимательства, включая 230 мест размещения, способных одновременно принять 14 450 гостей. В летний период на побережье функционирует информационный центр «TOURIST INFO», где три менеджера предоставляют информационные услуги отдыхающим, а также бесплатно раздают памятки, брошюры и карты-путеводители. В рамках Дорожной карты, утвержденной 20 июня 2023 года, ведутся работы по благоустройству территории, пригодной для отдыха туристов, включающие 42 мероприятия. Планируются следующие шаги для повышения привлекательности курортной зоны: строительство высоковольтной линии 110 кВ от села Коктал до села Кабанбай протяженностью 70 км, берегоукрепительные работы на побережье озера Алаколь, создание управляющей компании для дальнейшего развития побережья озера, строительство полигона ТБО в селе Кабанбай с мощностью 30 тысяч тонн в год, благоустройство пешеходной улицы вдоль прибрежной зоны, реконструкция северной объездной дороги в селе Кабанбай протяженностью 8,2 км, — отметил Р. Ворошилов.

В районах области запланированы культурно-познавательные мероприятия. В Абайском районе будет отмечено 220-летие Кунанбая Ускенбайулы, включающее выставку племенных лошадей, историко-познавательную конференцию, а также выступления ансамблей народных песен и танцев.

В районе Аксуат пройдет турнир имени Ыргызбая Досканаулы, включающий конные скачки, айтыс и гала-концерт.

В Бескарагайском районе состоится татарский национальный праздник Сабантуй-2024 с организованными спортивными мероприятиями, благотворительными акциями и конными скачками.

Фото: акимат области Абай

Глава региона подчеркнул, что развитие сферы туризма в нашей области является одной из основных задач местной исполнительной власти. В этой связи, акимам районов поручено тесно сотрудничать с представителями местного бизнес- сообщества.