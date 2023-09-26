Свыше 200 сел остаются без медицинских объектов в Казахстане

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният подняла проблемные вопросы по обеспечению доступности медпомощи казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Первое — обеспечение доступности медицинской помощи. Следует отметить, что наибольшее количество жалоб приходятся на Астану, Алматы, Акмолинскую, Атыраускую области. Вместе с тем, 3,3 млн человек остаются незастрахованными в системе ОСМС, наибольшее количество отмечается в области Жетысу, Алматинской, Жамбылской областях и г. Шымкент, - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

Также, по ее словам, несмотря на снижение, сохраняется потребность в медицинских кадрах. Наибольшая потребность отмечается в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях.