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    11:40, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Свыше 200 сел остаются без медицинских объектов в Казахстане

    Свыше 200 сел остаются без медицинских объектов в Казахстане

    Министр здравоохранения РК Ажар Гиният подняла проблемные вопросы по обеспечению доступности медпомощи казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Первое — обеспечение доступности медицинской помощи. Следует отметить, что наибольшее количество жалоб приходятся на Астану, Алматы, Акмолинскую, Атыраускую области. Вместе с тем, 3,3 млн человек остаются незастрахованными в системе ОСМС, наибольшее количество отмечается в области Жетысу, Алматинской, Жамбылской областях и г. Шымкент, - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

    Также, по ее словам, несмотря на снижение, сохраняется потребность в медицинских кадрах. Наибольшая потребность отмечается в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях.

    - Недостаточная инфраструктура объектов здравоохранения. Сегодня в более 200 сельских населенных пунктах отсутствуют медицинские объекты, износ зданий составляет 56%, медицинской техникой - 50 %. Проблемы в формировании навыков здорового образа жизни у населения. В стране 21% взрослых употребляют табак, 20% детей имеют избыточную массу тела, а 6% страдают ожирением. Среди подростков в возрасте 11-15 лет регулярно потребляют вейпы - 10%, энергетические и сладкие напитки - 17,5%, распространенность избыточной массы тела составляет 15%, – добавила министр.

    Теги:
    Минздрав РК Здравоохранение
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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