Свыше $200 — платим за декларацию: что изменится для онлайн‑покупателей в РК

Отвечая на вопросы журналистов после заседания Мажилиса, Серик Жумангарин развеял опасения, что новые условия могут усложнить процесс заказов через интернет.

– Сейчас вы покупаете товар на Amazon, и пришел вам не тот или качество плохое. Что вы будете делать? Очень сложно, правильно, вернуть товар. Вопросов очень много возникает. А теперь этот оператор, во-первых, привезет, за вас декларацию заполнит. Если стоимость товара не превышает 200 долларов и вес не больше 31 килограмма – вы за декларацию не платите. «Казпочта» доставляет вам домой, – объяснил он.

Также Жумангарин рассказал, как будет организован возврат товара, если он окажется некачественным, на примере работы «Казпочты».

По его словам, если качество заказанного товара не устроит покупателя, возвратом будет заниматься сама «Казпочта». Это не станет заботой получателя. В случае, если товар не прошел таможенное оформление должным образом, ответственность также ложится на оператора. При желании, отметил он, покупатель может самостоятельно заполнить декларацию.