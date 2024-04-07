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    14:52, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Свыше 20 тысяч волонтеров помогают бороться с паводком в Казахстане – Ерлан Карин

    волонтеры
    Фото: акимат Астаны

    Государственный советник РК Ерлан Карин рассказал о работе волонтеров, участвующих в борьбе с паводком. Об этом передает агентство Kazinform.

    В совместной работе по эвакуации пострадавших, сборе и доставке гуманитарной помощи, информационном оповещении населения большую роль играют общественные активисты, волонтеры и просто неравнодушные граждане. Всего в борьбу с паводками сейчас вовлечены свыше 20 тысяч волонтеров. Многие из них активно помогают сотрудникам ДЧС в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Абайской, Акмолинской и других областях.

    По словам Ерлана Карина, значительная помощь идет по линии Ассамблеи народа Казахстана. В целом по республике в оказании поддержки пострадавшим и ликвидации последствий паводков участвуют более 9 тысяч волонтеров АНК. Во всех региональных Домах дружбы организованы волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи. Представители этнокультурных объединений обеспечивают пострадавших продуктами, горячим питанием, одеждой, товарами первой необходимости, техникой. На сегодня по линии АНК объем благотворительной и гуманитарной помощи уже превысил 110 млн тенге.

    - Важную работу по координации волонтерских организаций страны взяло на себя молодежное крыло партии Amanat «Жастар рухы». Имея самую широкую сеть филиалов и большой опыт взаимодействия с госорганами, «Жастар рухы» оптимизирует процессы сбора спасателей-добровольцев, сортировки и доставки гуманитарной помощи. Сегодня встретились с представителями ряда крупных волонтерских объединений. Обсудили текущие организационные вопросы, договорились о дальнейшей совместной работе по нивелированию последствий беспрецедентных паводков, - сообщил Ерлан Карин.

    Теги:
    Наводнение Гуманитарная помощь Общество Ерлан Карин Волонтеры Волонтерство Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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