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    16:31, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Свыше 20 предприятий загрязняют природу ЗКО

    Для Западно-Казахстанской области, где сосредоточено множество крупных предприятий нефтяной отрасли, вопросы охраны окружающей среды остаются крайне актуальными, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pixabay.com

    Как сообщил заместитель руководителя департамента экологии по ЗКО Сырым Тлегенов на брифинге в Региональной службе коммуникаций, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, классифицируются по четырём категориям.

    По словам Сырыма Бактыгалиевича, к первой категории относятся объекты, оказывающие значительное негативное влияние на экологическое состояние региона. Вторая категория включает объекты с умеренным воздействием, третья — с незначительным, а четвёртая — с минимальным вредом для окружающей среды.

    — На территории Западно-Казахстанской области к первой категории отнесены 24 предприятия. Из них 9 относятся к нефтегазовой отрасли, 4 — к коммунальному сектору, 3 — к сельскому хозяйству, 6 — к промышленности, дорожному строительству и сфере услуг, а ещё 2 — к добывающей (минеральной) промышленности, — сообщил С. Тлегенов.

    Кроме того, по его данным, ко второй категории отнесено 143 предприятия, к третьей — 338, к четвёртой — 1 076.

    Согласно информации департамента, за первые четыре месяца текущего года было оказано две государственные услуги по выдаче разрешений на воздействие на окружающую среду объектам первой категории. В одном случае разрешение было выдано, во втором — в выдаче отказано, так как представленные документы не соответствовали требованиям экологического законодательства Республики Казахстан. Ещё две заявки были отклонены из-за неполноты предоставленных материалов.

    — За пять месяцев проведено государственное экологическое наблюдение в отношении 14 объектов (для сравнения: за аналогичный период 2024 года — 48 объектов). Без выхода на место проведено 197 профилактических проверок (в 2024 году — 80). В ходе проверок было выявлено 41 нарушение, по которым вынесено 33 предписания на их устранение (в 2024 году за тот же период — 171 нарушение, 123 предписания). Из них 25 уже исполнены, по 8 срок исполнения ещё не истёк. По результатам выявленных нарушений наложено 13 административных штрафов на общую сумму 787,5 млн тенге (в аналогичный период 2024 года — 293 млн 384,44 тыс. тенге, 53 штрафа). Из этой суммы уже взыскано в доход государства 759,8 млн тенге (12 административных штрафов), — отметил заместитель руководителя департамента.

    Напомним, ранее мы писали, как решают экологические проблемы в ЗКО.

    Теги:
    Экология Западно-Казахстанская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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