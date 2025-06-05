Свыше 20 предприятий загрязняют природу ЗКО
Для Западно-Казахстанской области, где сосредоточено множество крупных предприятий нефтяной отрасли, вопросы охраны окружающей среды остаются крайне актуальными, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил заместитель руководителя департамента экологии по ЗКО Сырым Тлегенов на брифинге в Региональной службе коммуникаций, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, классифицируются по четырём категориям.
По словам Сырыма Бактыгалиевича, к первой категории относятся объекты, оказывающие значительное негативное влияние на экологическое состояние региона. Вторая категория включает объекты с умеренным воздействием, третья — с незначительным, а четвёртая — с минимальным вредом для окружающей среды.
— На территории Западно-Казахстанской области к первой категории отнесены 24 предприятия. Из них 9 относятся к нефтегазовой отрасли, 4 — к коммунальному сектору, 3 — к сельскому хозяйству, 6 — к промышленности, дорожному строительству и сфере услуг, а ещё 2 — к добывающей (минеральной) промышленности, — сообщил С. Тлегенов.
Кроме того, по его данным, ко второй категории отнесено 143 предприятия, к третьей — 338, к четвёртой — 1 076.
Согласно информации департамента, за первые четыре месяца текущего года было оказано две государственные услуги по выдаче разрешений на воздействие на окружающую среду объектам первой категории. В одном случае разрешение было выдано, во втором — в выдаче отказано, так как представленные документы не соответствовали требованиям экологического законодательства Республики Казахстан. Ещё две заявки были отклонены из-за неполноты предоставленных материалов.
— За пять месяцев проведено государственное экологическое наблюдение в отношении 14 объектов (для сравнения: за аналогичный период 2024 года — 48 объектов). Без выхода на место проведено 197 профилактических проверок (в 2024 году — 80). В ходе проверок было выявлено 41 нарушение, по которым вынесено 33 предписания на их устранение (в 2024 году за тот же период — 171 нарушение, 123 предписания). Из них 25 уже исполнены, по 8 срок исполнения ещё не истёк. По результатам выявленных нарушений наложено 13 административных штрафов на общую сумму 787,5 млн тенге (в аналогичный период 2024 года — 293 млн 384,44 тыс. тенге, 53 штрафа). Из этой суммы уже взыскано в доход государства 759,8 млн тенге (12 административных штрафов), — отметил заместитель руководителя департамента.
Напомним, ранее мы писали, как решают экологические проблемы в ЗКО.