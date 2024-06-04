Свыше 20 млн тенге лишились из-за мошенников акмолинцы за неделю

18 человек оказались обмануты мошенниками за неделю в Акмолинской области. Пострадавшие лишились более 20 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, самыми популярными видами мошенничества все еще остаются объявления в социальных сетях о продаже несуществующих товаров и предоставлении различных услуг, а также звонки лже-сотрудников банков и правоохранительных органов.

За минувшую неделю от рук интернет-мошенников пострадали 18 жителей Акмолинской области. Общий ущерб составил более 20 млн тенге.

— К примеру, зарегистрирован факт звонка лже-оператора сотовой связи по вопросу продления срока SIM-карты, после чего мошенник, прислав ссылку, получил доступ к сотовому телефону и оформил кредит. Также пенсионерке позвонил неизвестный и, представившись сыном, попросил скинуть ему фото банковской карты с обеих сторон и продиктовать направленный на ее номер телефона код. В результате на нее оформлен денежный кредит, — отметили в ведомстве.

Прокуроры в очередной раз призвали жителей и гостей области быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.