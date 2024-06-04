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    12:00, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Свыше 20 млн тенге лишились из-за мошенников акмолинцы за неделю

    мошенничество
    Фото: Рустем Айтхожин/ Kazinform

    18 человек оказались обмануты мошенниками за неделю в Акмолинской области. Пострадавшие лишились более 20 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, самыми популярными видами мошенничества все еще остаются объявления в социальных сетях о продаже несуществующих товаров и предоставлении различных услуг, а также звонки лже-сотрудников банков и правоохранительных органов.

    За минувшую неделю от рук интернет-мошенников пострадали 18 жителей Акмолинской области. Общий ущерб составил более 20 млн тенге.

    — К примеру, зарегистрирован факт звонка лже-оператора сотовой связи по вопросу продления срока SIM-карты, после чего мошенник, прислав ссылку, получил доступ к сотовому телефону и оформил кредит. Также пенсионерке позвонил неизвестный и, представившись сыном, попросил скинуть ему фото банковской карты с обеих сторон и продиктовать направленный на ее номер телефона код. В результате на нее оформлен денежный кредит, — отметили в ведомстве.

    Прокуроры в очередной раз призвали жителей и гостей области быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

    Теги:
    Мошенничество Закон и право Регионы Казахстана Регионы Интернет-мошенничество Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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