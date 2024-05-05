Свыше 2 400 выпускников жамбылских школ претендуют на аттестат с отличием

Ежегодно в Жамбылской области увеличивается количество выпускников, претендующих на нагрудный знак «Алтын белгі» и аттестат с отличием, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации образовательного ведомства, в этом году 387 выпускников 11-х классов могут получить «Алтын белгі», а 2 414 претендуют на аттестат с отличием.

— Из 22 867 учащихся, окончивших 9 класс по области, 1 598 претендуют на аттестат с отличием, — сообщила заместитель руководителя областного управления образования Ляззат Кзылкулова. — О том, кто подтвердит свои знания, станет известно после итоговой аттестации, которая завершится 10 июня. Из 12 121 выпускников 11 (12) классов есть 816 претендентов на аттестат с отличием и 387 — на нагрудный знак «Алтын белгі». Для них результаты экзаменов, подтверждающих знания, завершатся 11 июня.

Письменные экзаменационные работы претендентов на получение аттестатов «Алтын белгі» (родной язык и математика) рассматриваются комиссией, созданной областным управлением образования, заметила спикер.

Отметим, что ежегодно в регионе растет число претендентов на нагрудный знак «Алтын белгі» и аттестат особого образца. Если 10 лет назад, в 2014 году, 102 выпускника претендовали на «Алтын белгі» и только 38 из них подтвердили свои знания, то затем, к примеру, в 2019 было 328 претендентов на «Алтын белгі» и 245 на аттестат особого образца, в 2016 — 220 претендовали на «Алтын белгі» и 124 подтвердили. В 2022 году было 305 претендентов на «Алтын белгі», в 2023 — 315.

— Вручение аттестатов выпускникам 11 (12) классов и награждение «Алтын белгі» особого образца пройдет с 12 по 15 июня после окончания всех экзаменов в школах, — резюмировала заместитель руководителя областного управления образования Ляззат Кзылкулова.

По информации областного управления образования, в регионе работают 586 дошкольных организаций образования, 445 средних учебных заведений, в числе которых 4 вечерних, пять специальных и 27 частных школ, 42 технических и профессиональных учебных заведения. 2023 — 2024 учебный год в Жамбылской области завершают более 400 тысяч учащихся, студентов и воспитанников учреждений образования.

Ожидается, что до 2025 года в рамках национального проекта «Комфортная школа» в регионе построят 13 школ на 9 500 ученических мест.

Как сообщалось ранее, в регионе имеется одно ветхое здание — часть средней школы имени Гани Муратбаева Шуского района, три трехсменные школы в Жамбылском, Кордайском районах и в городе Таразе, а также две школы с нехваткой мест в Таразе.

Первого сентября в Жамбылской области школы распахнули свои двери для более чем 249 тысяч учащихся, в первый класс принято порядка 23 тысяч школьников.