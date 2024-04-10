Свыше 171 млн тенге заплатили за красивые номера автовладельцы в Жамбылской области

Новые сервисы по услугам запущены в специализированных отделах обслуживания населения региона. Об этом сообщили в Таразе на брифинге региональной службы коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В числе новых сервисов в области запущен заказ VIP-номера на автотранспорт (государственного регистрационного номерного знака повышенного спроса), — пояснила руководитель управления координации фронт-офисов филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области Венера Жанабаева. — Через сервис физические лица могут заказать получение пользующихся высоким спросом красивых государственных регистрационных номеров, на платной основе. Результатом оказания услуги является уведомление о заказе государственного регистрационного номерного знака высокого спроса.

По словам спикера, за 12 месяцев через специализированные отделы и секторы было оформлено 577 государственных номерных знаков повышенного спроса на сумму свыше 1,7 млн тенге.

— Чтобы ускорить процесс получения первичных водительских удостоверений и удобства услугополучателей посредством видеозвонка через мобильное приложение «ЦОН» запущен процесс подачи заявки и бронирования талона электронной очереди для сдачи теоретических и практических экзаменов на получение первичных водительских удостоверений. В этом году в процессе получения первичных водительских прав в специализированных отделах сдача теоретических и практических экзаменов осуществляется только по предварительному бронированию. Для этого на сайте необходимо выбрать вид экзамена, удобную дату и время, отдел — и посетить выбранный отдел в указанное время, — пояснила Венера Жанабаева.

В филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Жамбылской области функционируют 17 отделов обслуживания населения, один сектор в городе Шу и единый контакт-центр 1414 Филиала. За минувший 2023 год фронт-офисами филиала оказано 930 945 услуг, через секторы самообслуживания фронт-офисов оказано 1 039 791 государственная услуга.