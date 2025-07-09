Свыше 1,5 млн лицензий и разрешений оформили казахстанцы с начала года на eGov
Ежедневно платформой eGov.kz пользуются около 30 тысяч человек – это подтверждает устойчивый спрос на цифровые инструменты в сфере лицензирования и разрешительной деятельности, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный Telegram-канал портала eGov.kz.
Среди самых востребованных услуг платформы elicense.kz:
− Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – оказано 325 тысяч услуг;
− Выдача разрешений на проезд по территории иностранного государства перевозчикам РК в соответствии с международными договорами – оказано 132 тысячи услуг;
− Выдача сертификата специалиста для допуска к клинической практике – оказано 104 тысячи услуг.
Система постоянно совершенствуется: новые услуги охватывают дополнительные сферы, а процесс получения лицензий становится проще и быстрее для граждан и бизнеса.