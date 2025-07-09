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    14:06, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Свыше 1,5 млн лицензий и разрешений оформили казахстанцы с начала года на eGov

    Ежедневно платформой eGov.kz пользуются около 30 тысяч человек – это подтверждает устойчивый спрос на цифровые инструменты в сфере лицензирования и разрешительной деятельности, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный Telegram-канал портала eGov.kz.

    Egov mobile
    Фото: АО «НИТ»

     

    Среди самых востребованных услуг платформы elicense.kz:

    − Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – оказано 325 тысяч услуг;

    − Выдача разрешений на проезд по территории иностранного государства перевозчикам РК в соответствии с международными договорами – оказано 132 тысячи услуг;

    − Выдача сертификата специалиста для допуска к клинической практике – оказано 104 тысячи услуг.

    Система постоянно совершенствуется: новые услуги охватывают дополнительные сферы, а процесс получения лицензий становится проще и быстрее для граждан и бизнеса.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Правительство для граждан Сфера услуг
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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