Свыше 1,5 млн лицензий и разрешений оформили казахстанцы с начала года на eGov

Среди самых востребованных услуг платформы elicense.kz:

− Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – оказано 325 тысяч услуг;

− Выдача разрешений на проезд по территории иностранного государства перевозчикам РК в соответствии с международными договорами – оказано 132 тысячи услуг;

− Выдача сертификата специалиста для допуска к клинической практике – оказано 104 тысячи услуг.

Система постоянно совершенствуется: новые услуги охватывают дополнительные сферы, а процесс получения лицензий становится проще и быстрее для граждан и бизнеса.