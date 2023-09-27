Свыше 14,5 тысяч иностранцев работают в Казахстане

По состоянию на 1 сентября 2023 года, по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляет трудовую деятельность 14 571 иностранный гражданин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

По данным ведомства, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 527 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 732 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 6 322 и 727 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 956 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 307 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 424 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 474,4 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 4 986 чел. (34%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 867 чел. (12,7%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 359 чел. (9,3%), обрабатывающей промышленности – 1 219 чел. (8,3%), профессиональной, научной и технической деятельности – 901 чел. (6%),

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 771 чел. (26,2%), Узбекистан – 2 002 чел. (13,3%), Турция – 1 370 чел. (9,2%), Индия – 1 363 чел. (9,4%).

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.