Свыше 130 тысяч га неиспользуемых земель возвращено государству в области Абай

В 2023 году в регионе было возвращено 130,5 тысяч га неиспользуемых по назначению земель, а также выявлено 348 земельных участков, общая площадь которых составляет 387,9 тысяч га. Этот показатель в два раза превышает сравнимый период предыдущего года, передает МИА «Казинформ». со ссылкой на акимат области Абай.

Для эффективного выполнения данной задачи акиматом области Абай была создана межведомственная подгруппа по возврату неиспользуемых земель.

Все обнаруженные факты были переданы в Департамент по управлению земельными ресурсами области Абай для принятия необходимых мер, предусмотренных законодательством, с целью их последующего возврата в государственную собственность.

Возвращенные земельные участки будут в дальнейшем распределены местными исполнительными органами в соответствии с законодательством, преимущественно с целью удовлетворения потребностей сельского населения.