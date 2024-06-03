Свыше 130 км сетей водоснабжения реконструируют в Карагандинской области

В Карагандинской области продолжается работа по обеспечению жителей доступом к централизованной питьевой воде. В этом году реконструируют и отремонтируют более 130 км водопроводных сетей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

О планах по реализации проектов по водоснабжению на аппаратном совещании доложил руководитель управления энергетики и ЖКХ Тлектес Досаев.

По его словам, доступ к центральному водоснабжению в городах есть у 98,8% жителей. В планах этого года реализовать 8 проектов и в общей сложности реконструировать 50 км сетей.

- В сельской местности централизованным водоснабжением охвачены 93,6%. Запланированы 32 проекта для строительства и реконструкции 60 км водопроводных сетей, - сообщил Тлектес Досаев.

В Караганде сейчас готовят ПСД по Старой и Новой Тихоновке. В посёлке Рабочий идёт подключение домов к ранее проложенным сетям. Обустройство водопроводных и канализационных сетей уже начали в посёлке Сахалин. Все вопросы по центральному водоснабжению в областном центре планируют закрыть к концу 2025 года, отметил аким Караганды Мейрам Кожухов.

Ермаганбет Булекпаев дал ряд поручений по водоснабжению населения управлению энергетики и ЖКХ, акимам городов и районов.