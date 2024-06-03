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    14:44, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Свыше 130 км сетей водоснабжения реконструируют в Карагандинской области

    водопровод ремонт
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Карагандинской области продолжается работа по обеспечению жителей доступом к централизованной питьевой воде. В этом году реконструируют и отремонтируют более 130 км водопроводных сетей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    О планах по реализации проектов по водоснабжению на аппаратном совещании доложил руководитель управления энергетики и ЖКХ Тлектес Досаев.

    По его словам, доступ к центральному водоснабжению в городах есть у 98,8% жителей. В планах этого года реализовать 8 проектов и в общей сложности реконструировать 50 км сетей.

    - В сельской местности централизованным водоснабжением охвачены 93,6%. Запланированы 32 проекта для строительства и реконструкции 60 км водопроводных сетей, - сообщил Тлектес Досаев.

    В Караганде сейчас готовят ПСД по Старой и Новой Тихоновке. В посёлке Рабочий идёт подключение домов к ранее проложенным сетям. Обустройство водопроводных и канализационных сетей уже начали в посёлке Сахалин. Все вопросы по центральному водоснабжению в областном центре планируют закрыть к концу 2025 года, отметил аким Караганды Мейрам Кожухов.

    Ермаганбет Булекпаев дал ряд поручений по водоснабжению населения управлению энергетики и ЖКХ, акимам городов и районов.

    - Обеспечить качество выполняемых работ и своевременный ввод в эксплуатацию всех запланированных проектов. Есть план до конца 2025 года в разрезе каждого сельского округа, районов и городов. Надо предусмотреть полное финансирование из всех бюджетов на завершение проектов. Также ускорить установку комплексных блок-модулей, в том числе заложить средства на обслуживание. Организовать работу по своевременной передаче объектов водоснабжения эксплуатирующим организациям. Бесхозных объектов быть не должно, - подчеркнул глава региона.

    Теги:
    Регионы Вода Карагандинская область Караганда ЖКХ
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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