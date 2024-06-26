Свыше 120 несанкционированных свалок ликвидировали в Карагандинской области

Экологи Карагандинской области продолжают борьбу за чистоту. С начала этого года они выявили 204 несанкционированные свалки, в том числе с помощью космомониторинга 11 наиболее крупных. Более 120 свалок уже ликвидировано, но рейды по местам, где было обнаружено скопление мусора, не прекращаются. А все потому, что вместо старых свалок ежегодно появляются новые, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель отдела государственного экологического контроля департамента экологии по Карагандинской области Бахтияр Колебаев.

- Специалисты департамента экологии совместно с полицией провели 20 рейдов в Караганде, Темиртау, Балхаше, составили 15 протоколов по статье 505 КоАП РК за нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений. Рейды по выявлению несанкционированных свалок будут продолжаться, – отметил Бахтияр Колебаев.

Благоприятно на экологическую обстановку в регионе повлияла и республиканская акция «Таза Қазақстан», добавил спикер. С апреля этого года в области собрано и вывезено на полигоны ТБО более 150 тысяч тонн мусора. Посажены тысячи деревьев, в будущем они будут очищать воздух.

- Республиканская экоакция «Таза Қазақстан» продлена до конца года. Мы призываем жителей региона присоединиться к ней, относиться бережно к окружающей среде. В рамках «Таза Қазақстан» также очищены и благоустроены территории памятников культуры и истории. Акция направлена не только на борьбу за чистоту, но и на привитие населению экологической культуры, – говорит Бахтияр Колебаев.