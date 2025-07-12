Свыше 12 тысяч казахстанцев трудоустроены в рамках проекта «Серебряный возраст» с начала 2025 года

Наибольшее количество трудоустроенных по проекту «Серебряный возраст» отмечается в Алматинской – 1 118 чел., Жамбылской – 1 032 чел., Актюбинской – 1 007 чел., Карагандинской областях – 1 004 чел., области Жетысу – 1 040 чел.

Основная доля участников трудоустроена в сельскохозяйственной отрасли – 36%, сфере предоставления услуг – 23%, в сфере общественного питания – 21%.

Участниками данного проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр.

После завершения срока участия в проекте «Серебряный возраст» работодатель обязан трудоустроить лицо, недостигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее 1 года, а также лицо предпенсионного возраста – до выхода на пенсию.

Продолжительность участия граждан в проекте составляет не более 36 месяцев (3 лет) и за данный период времени заработная плата участников субсидируется государством.

Финансирование проекта «Серебряный возраст» осуществляется центром трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта. Размер субсидий составляет: за первый год работы 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий год работы 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП).

Многие казахстанцы положительно отзываются об участии в проекте.

Жительница Актюбинской области Алевтина Пелехань работала в рамках проекта «Серебряный возраст» в течение двух лет, до выхода на залуженный отдых.

«В 2023 году в поисках работы я обратилась в наш карьерный центр, где мне и предложили принять участие в проекте «Серебряный возраст». По направлению я была трудоустроена в ТОО «Құрылыс-Мұғабия» в качестве документоведа, а в феврале вышла на пенсию», – рассказала Алевтина Пелехань.

Всего в Актюбинской области в 2025 году по проекту «Серебряный возраст» планируется трудоустроить 1 205 человек.