Свыше 12 тысяч человек и 1000 единиц техники перевезли поезда КТЖ в период паводков

Свыше 12 тысяч человек и 1000 единиц техники перевезли поезда нацкомпании «Қазақстан темір жолы» в период паводков. Также КТЖ выделило 2 млрд тенге для оказания помощи регионам, передает агентство Kazinform.

В период паводка поезда КТЖ перевозили пострадавших от паводков, военнослужащих, волонтёров и спасателей, в том числе:

8,9 тысячи пассажиров вывезено из зон подтопления пассажирскими вагонами;

540 детей - в лечебно-оздоровительные центры и детские лагеря;

более 2,6 тысячи личного состава Министерства обороны, МСЧ, Нацгвардии для проведения аварийно-спасательных работ.

Фото: КТЖ

Кроме того, поездами КТЖ перевезено 1000 единиц тяжелой техники, 1500 тонн бутового камня, 5 600 тонн щебня для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Также крупнейшим оператором магистральной железнодорожной сети Казахстана было сформировано 45 противоразмывочных и 47 пожарных поездов. Спецпоездами КТЖ откачено более 9,9 тысячи кубометров талой воды. Для борьбы со стихией мобилизовано свыше 23 тысяч железнодорожников, задействовано 930 волонтеров-железнодорожников.

Фото: КТЖ

АО «НК «КТЖ» выделило 2 млрд тенге для оказания помощи регионам, пострадавшим от паводков, а также собрано 2,6 тонны гуманитарной помощи.

- Приоритет отдается перевозке гуманитарного груза, эвакуации людей из зон подтопления. За истекший паводковый период размывов магистральной железнодорожной инфраструктуры не допущено. Железная дорога функционирует в усиленном режиме. Паводковая ситуация остается на особом контроле, - сообщили в пресс-служба КТЖ.