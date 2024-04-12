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    14:07, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Свыше 12 тысяч человек и 1000 единиц техники перевезли поезда КТЖ в период паводков

    спецтехника
    Фото: КТЖ

    Свыше 12 тысяч человек и 1000 единиц техники перевезли поезда нацкомпании «Қазақстан темір жолы» в период паводков. Также КТЖ выделило 2 млрд тенге для оказания помощи регионам, передает агентство Kazinform. 

    В период паводка поезда КТЖ перевозили пострадавших от паводков, военнослужащих, волонтёров и спасателей, в том числе: 

    • 8,9 тысячи пассажиров вывезено из зон подтопления пассажирскими вагонами;
    • 540 детей - в лечебно-оздоровительные центры и детские лагеря; 
    • более 2,6 тысячи личного состава Министерства обороны, МСЧ, Нацгвардии для проведения аварийно-спасательных работ.  
    Поезд перевозит военных и спасателей
    Фото: КТЖ

    Кроме того, поездами КТЖ перевезено 1000 единиц тяжелой техники, 1500 тонн бутового камня, 5 600 тонн щебня для ликвидации чрезвычайной ситуации. 

    Также крупнейшим оператором магистральной железнодорожной сети Казахстана было сформировано 45 противоразмывочных и 47 пожарных поездов. Спецпоездами КТЖ откачено более 9,9 тысячи кубометров талой воды. Для борьбы со стихией мобилизовано свыше 23 тысяч железнодорожников, задействовано 930 волонтеров-железнодорожников.

    Люди на перроне
    Фото: КТЖ

     АО «НК «КТЖ» выделило 2 млрд тенге для оказания помощи регионам, пострадавшим от паводков,  а также собрано 2,6 тонны гуманитарной помощи.

    - Приоритет отдается перевозке гуманитарного груза, эвакуации людей из зон подтопления. За истекший паводковый период размывов магистральной железнодорожной инфраструктуры не допущено. Железная дорога функционирует в усиленном режиме. Паводковая ситуация остается на особом контроле, - сообщили в пресс-служба КТЖ. 

    Мешки с песком
    Фото: КТЖ
    Теги:
    КТЖ Гуманитарная помощь Эвакуация Железная дорога Паводки
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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