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    13:13, 19 Май 2024 | GMT +6

    Свыше 1000 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области

    ремонт дорог
    Фото: freepik.com

    В этом году в Карагандинской области отремонтируют 1029 км автомобильных дорог. О ремонте и строительстве дорог рассказал на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максат Мукашев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Средний ремонт будет на 26 км автодороги Сакен Сейфуллин – Успен – Агадырь, а также на 57 км автодороги Аксу-Аюлы – Актогай. Не менее важным из-за интенсивного трафика является участок Актас – Сарань протяженностью 10 км. Там планируется укладка асфальта в два слоя.

    - Продолжится средний ремонт участка Каркаралинск – Коянды и капитальный ремонт автодороги Сарань – Шахтинск протяженностью 19 км, а также реконструкция моста через реку Шерубай-Нуру. Реконструкцией охвачен участок дороги Нура – Осакаровка протяжённостью 20 км. Предоставлен проезд по асфальту на 19 км. На открытом для движения участке проведена работа по укреплению обочин и установке барьерного ограждения. В Абайском районе продолжается реконструкция 21-го километра участка дороги Жартас – Долинка. Есть проезд по верхнему слою асфальтобетона на 18 км дороги. Работы будут продолжены, – проинформировал Максат Мукашев.

    В этом году средний ремонт продолжится и на дороге Каркаганда – Каркаралинск, там планируется охватить 52 км. Возобновлена реконструкция участка автодороги Уштобе – Курылыс протяженностью 9 км, которая послужит альтернативным выездом из городского аэропорта через село Уштобе в Караганду и обратно. Ведется реконструкция моста через реку Нуру на автодороге Темиртау – Токаревка. Реализация проекта повысит безопасность дорожного движения и сократит время в дороге для жителей поселка имени Габидена Мустафина.

    Также идет разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог Караганда – Жезказган и Шахан – Молодецкое.

    Теги:
    Дороги Регионы Карагандинская область Караганда Ремонт дорог
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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