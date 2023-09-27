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    15:50, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Свыше 10 тонн дизельного топлива украли с завода в Жамбылской области

    дизтопливо
    Фото: ДП  Жамбылской области

    Свыше 10 тонн дизельного топлива украли с завода в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Департаментом полиции Жамбылской области пресечена деятельность группы лиц, которая на протяжении длительного времени занималась хищением дизельного топлива с завода ТОО «Казфосфат» в городе Жанатас.

    По факту начато досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 188 УК РК «Кража, совершенная в крупном размере». Организатором хищения оказался 34-летний житель Туркестанской области. Он и работники на протяжении длительного времени вывозили в крупных объемах похищенное дизельное топливо.

    В результате обысков по месту жительства задержанного изъяты свыше 10 тонн дизельного топлива, а также оборудование, автомашины использовавшиеся для перевозки и перекачивания ГСМ. Кроме того, изъят обрез гладкоствольного ружья. Иные сведения согласно статье 201 УПК РК не подлежат разглашению.


    Теги:
    Жамбылская область Борьба с преступностью МВД РК
    Автор
    Гульмира Байзакова
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