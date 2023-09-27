Свыше 10 тонн дизельного топлива украли с завода в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Департаментом полиции Жамбылской области пресечена деятельность группы лиц, которая на протяжении длительного времени занималась хищением дизельного топлива с завода ТОО «Казфосфат» в городе Жанатас.

По факту начато досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 188 УК РК «Кража, совершенная в крупном размере». Организатором хищения оказался 34-летний житель Туркестанской области. Он и работники на протяжении длительного времени вывозили в крупных объемах похищенное дизельное топливо.

В результате обысков по месту жительства задержанного изъяты свыше 10 тонн дизельного топлива, а также оборудование, автомашины использовавшиеся для перевозки и перекачивания ГСМ. Кроме того, изъят обрез гладкоствольного ружья. Иные сведения согласно статье 201 УПК РК не подлежат разглашению.





