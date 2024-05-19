РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:46, 19 Май 2024 | GMT +6

    Свыше 1 миллиарда тенге соцвыплат получили жители Актюбинской области

    деньги тенге
    Фото: Ринат Дусумов / Kazinform

    В Актюбинской области в качестве единовременной социальной выплаты 3371 семьям выплачено 1,1 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    - В Актюбинской области по поручению Президента продолжаются мероприятия по поддержке пострадавших от паводка. На единовременную социальную выплату семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от паводка, на основании решений местных представительных органов на сегодня по области принят 3371 документов. По ним произведена полная оплата на сумму 1,1 млрд тенге, - сообщили в акимате.

    По данным ведомства, областное управление координации занятости и социальных программ и его районные отделы работают в усиленном режиме. Если поступит очередное заявление на соцвыплату, его рассмотрят и в случае подтверждения указанных данных произведут выплату.

    Теги:
    Соцвыплаты Регионы Общество Паводки в Казахстане Актюбинская область Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!