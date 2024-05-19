Свыше 1 миллиарда тенге соцвыплат получили жители Актюбинской области

В Актюбинской области в качестве единовременной социальной выплаты 3371 семьям выплачено 1,1 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

- В Актюбинской области по поручению Президента продолжаются мероприятия по поддержке пострадавших от паводка. На единовременную социальную выплату семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от паводка, на основании решений местных представительных органов на сегодня по области принят 3371 документов. По ним произведена полная оплата на сумму 1,1 млрд тенге, - сообщили в акимате.

По данным ведомства, областное управление координации занятости и социальных программ и его районные отделы работают в усиленном режиме. Если поступит очередное заявление на соцвыплату, его рассмотрят и в случае подтверждения указанных данных произведут выплату.