Свыше 1 400 рабочих мест представили на ярмарке вакансий в Астане

Ярмарку организовал акимат столичного района Алматы. 129 работодателей предложили свыше 1 400 вакантных мест.

В их числе — отраслевые организации, производственные предприятия, компании сферы услуг, образовательные учреждения. Компании напрямую презентовали свои предложения, соискатели получили возможность пообщаться с представителями HR-отделов и оставить резюме.

Фото: акимат Астаны

— За первые 40 минут ярмарку посетили более 400 человек. Здесь присутствует малый средний бизнес, коммунальные предприятия, частные предприятия, госструктуры, социальная сфера- больницы, поликлиники, соцучреждения. Так, например, департамент полиции подал заявку на более чем 30 вакантных мест, в основном требуются сотрудники правоохранительной сферы, полицейские. Предприятия Индустриального парка ищут рабочих специалистов, работодатели коммунального хозяйства — от водителей до руководящих позиций. Это вторая ярмарка в районе с начала года. Первая прошла в феврале, где участвовало более 90 организаций и предлагалось более двух тысяч вакантных мест. Соискателей тогда насчитывалось около тысячи. Мы работаем совместно с Центром трудовой мобильности при управлении занятости и социальной защиты населения, где по итогам ярмарок ведется учет по трудоустройству, — сообщила заместитель акима района Алматы Арайлым Елимсарина.

На рабочие позиции по озеленению города АО «Зеленстрой» предоставили около 30 вакансий, магазины и супермаркеты — 120 позиций продавцов и кассиров, государственные образовательные учреждения предложили 13 вакансий педагогов, воспитателей и нянечек, учреждения здравоохранения — по 10 на позиции медсестер, 20 санитарок.

Посетители также получили консультации от представителей проекта Joltap, управления занятости и социальной защиты города, финансовых организаций, которые рассказали о трудоустройстве и мерах поддержки со стороны государства.