Свирепый циклон Мокко унес десятки жизней в Мьянме

ДАККА. КАЗИНФОРМ - Мощный циклон, обрушившийся на Мьянму в воскресенье, унес жизни по меньшей мере 40 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Число жертв может возрасти.

Циклон Мокко стал одним из самых сильных штормов, обрушившихся на регион в этом столетии, скорость ветра составила около 209 км/ч.

Большинство подтвержденных случаев смерти зарегистрировано в штате Ракхайн, в центральной части Мьянмы, другие — в регионах Сагайн и Магвей.

Официальные источники объявили о 21 смерти по всей стране.

По неподтвержденным данным, число погибших намного выше, особенно в лагерях, где проживает меньшинство рохинджа. Считается, что эти потери не учитываются властями Мьянмы.

Сотни домов и укрытий были обрушены в результате действия циклона. Связь в стране была затруднена. Многие жители считаются пропавшими без вести, поэтому оценки числа погибших разнятся.

В Ситтве, столице штата Ракхайн, где многие люди живут в низменных прибрежных районах, дороги были заблокированы вырванными с корнем деревьями и упавшими опорами электропередач.

В других, менее мирных районах страны также поступают сообщения о военных нападениях на местных жителей после урагана. Тысячи людей покинули свои дома в северо-западном регионе Сагайн, когда армия вошла в деревни под прикрытием циклона.

По данным BBC News, около 15 000 жителей поселков Кани и Кхин Оо пострадали от военных атак за последние два дня. По их словам, четырехлетнему мальчику в деревне Инпа оказали медицинскую помощь после того, как в него попала пуля.

Сообщений о жертвах в соседнем Бангладеш пока не поступало, но ураган пятой категории разрушил тысячи приютов в крупнейшем в мире лагере беженцев в Кокс-Базаре. Здесь проживает один миллион беженцев-рохинджа из Мьянмы.

Около 750 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в низменных районах в преддверии обрушения циклона Мокко на сушу в прошлое воскресенье. Это произошло через 15 лет после того, как один из самых смертоносных циклонов в Азии, Наргис, обрушился на Мьянму и унес 140 000 жизней.

Циклоны эквивалентны ураганам в Атлантике и тайфунам в Тихом океане. Ученые говорят, что эти штормы стали сильнее и чаще из-за изменения климата.

Ранее «Казинформ» сообщал о мощнейшем за последние 20 лет циклоне Мокко, который свирепствовал в Мьянме и Бангладеш в эти выходные.