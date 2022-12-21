Свиной грипп выявили в СКО

21 Декабря 2022, 18:33

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи отмечают сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, зарегистрировали около 20,5 тысяч случаев ОРВИ. Рост, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 42%. Более 13,4 тысячи заболевших – дети в возрасте до 14 лет.

За два месяца по области выявили 244 случая гриппа типа В и два - типа А (H1N1), или так называемый свиной грипп. Среди заболевших - 46 беременных женщин, 76 детей в возрасте до 14 лет. Половина случаев гриппа приходится на Петропавловск. Среди районов заболеваемость не выявили только в Уалихановском.

Вакцину против гриппа получили 75 тысяч жителей региона, или 13,7% от общей численности населения. ВОЗ для формирования коллективного иммунитета рекомендует прививать не менее 10%.