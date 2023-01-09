Свиной грипп выявили в Актюбинской области

9 Января 2023, 18:58

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Случаи свиного гриппа выявлены в ходе исследования лабораторных проб в Актюбинской области. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента санэпидконтроля по Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя департамента санэпидконтроля по Актюбинской области Мухтара Сербаева, с 40-й недели 2022 года по 1-ую неделю нового года в регионе было выявлено более 31 тысячи случаев ОРВИ. Методом ПЦР исследовано более 2 тысяч образцов, в которых были выявлены вирусы гриппа типа В и А/H1N1-pdm09.

«С 40-й недели по 1-ую неделю нового года было выявлено более 31 тысячи случаев ОРВИ. Показатель заболевания составил 32438 на 100 тысяч населения. С начала эпидемиологического сезона из 2198 лабораторных проб выявлено 263 или 11,97% положительных образцов с вирусами гриппа, в том числе в 237 или 90,1% случаях выявлен грипп типа В и в 26 или 9,9% случаях грипп типа А/H1N1-pdm09, то есть свиной грипп», - сказал Мухтар Сербаев.

Из всех зарегистрированных 263 случаев гриппа 123 случая приходится на заболеваемость среди беременных женщин, 92 - выявлено среди детей до 14 лет.

За аналогичный период прошлого года, по словам Сербаева, было зарегистрировано 16 случаев гриппа, из них среди беременных женщин - 4 случая и среди детей до 14 лет – 7 случаев.

С гриппом были госпитализированы 177 человек, в том числе 100 беременных женщин, 22 ребенка в возрасте до года.